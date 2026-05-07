ICONSPORT_365656_0031
Federico Valverde

Real Madrid : Traumatisme crânien et fin de saison pour Valverde ?

Liga07 mai , 21:56
parAlexis Rose
0
Quelques heures après sa violente altercation avec Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde connaît l’étendue de sa blessure…
C’est la guerre, dans tous les sens du terme, au sein du vestiaire du Real Madrid. Au lendemain d’une première échauffourée entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, les deux milieux de terrains en sont cette fois-ci venus aux mains ce jeudi matin à l’entraînement. Si la vérité n’est pas vraiment connue, entre un potentiel coup donné sur la tête de Valverde ou une chute sur une table, Valverde a dû quitter l’entraînement en chaise roulante avant de rejoindre l'hôpital. Avec quelles conséquences ? Ce jeudi soir, le Real a officiellement communiqué sur la blessure de son international uruguayen.

Traumatisme crânien pour Valverde

« Suite aux examens effectués ce jour sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un traumatisme crânien a été diagnostiqué. Valverde se trouve à son domicile dans un bon état et devra observer un repos de 10 à 14 jours, conformément aux protocoles médicaux en vigueur pour ce type de diagnostic », explique le Real sur son site internet. D’ores et déjà forfait pour le Clasico de ce week-end face au FC Barcelone, Valverde a des chances de plus jouer cette saison, surtout que le Real vient de lancer une procédure disciplinaire à son encontre et à celle de Tchouaméni.

Lire aussi

Le Real prend une première décision pour Tchouaméni et ValverdeLe Real prend une première décision pour Tchouaméni et Valverde
Articles Recommandés
ICONSPORT_279092_0071
Ligue 1

TV : Lens - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

un joueur ingerable au real chelsea le veut absolument rudiger 3 392495
Liga

Rüdiger a encore frappé, le Real part en vrille

revolution le real madrid lache 120me pour saka iconsport 257824 0103 391663
PSG

PSG-Arsenal : Opta annonce une sensation en finale

ICONSPORT_363817_0043
Liga

Le Real prend une première décision pour Tchouaméni et Valverde

Fil Info

07 mai , 22:20
TV : Lens - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mai , 22:00
Rüdiger a encore frappé, le Real part en vrille
07 mai , 21:40
PSG-Arsenal : Opta annonce une sensation en finale
07 mai , 21:25
Le Real prend une première décision pour Tchouaméni et Valverde
07 mai , 21:00
La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent
07 mai , 20:30
Balerdi va quitter l'OM pour un grand d'Europe
07 mai , 20:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi à Strasbourg pour supporter le Racing
07 mai , 20:00
Strasbourg - Rayo Vallecano : les compos (21h00 sur Canal+)
07 mai , 19:40
CdM : Trump n’était « pas au courant » du prix des places

Derniers commentaires

La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent

Var carton rouge

L'OL se déplace à Toulouse, ça fait polémique

et celle du Havre

CdM : Trump n’était « pas au courant » du prix des places

Quand ce taré parle son nez s'allonge...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi à Strasbourg pour supporter le Racing

Oui Sergio. Si Strasbourg perd, ce sera la faute de Nasser.

OL : Un transfert à 5 ME tombe à l’eau, merci Textor

Bla... bla... bla... L'OL a plus de moyen que tout ce que disent ces crétins de médias.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading