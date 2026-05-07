Real Madrid : Traumatisme crânien et fin de saison pour Valverde ?

Quelques heures après sa violente altercation avec Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde connaît l’étendue de sa blessure…

C’est la guerre, dans tous les sens du terme, au sein du vestiaire du Real Madrid . Au lendemain d’une première échauffourée entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, les deux milieux de terrains en sont cette fois-ci venus aux mains ce jeudi matin à l’entraînement. Si la vérité n’est pas vraiment connue, entre un potentiel coup donné sur la tête de Valverde ou une chute sur une table, Valverde a dû quitter l’entraînement en chaise roulante avant de rejoindre l'hôpital. Avec quelles conséquences ? Ce jeudi soir, le Real a officiellement communiqué sur la blessure de son international uruguayen.

Traumatisme crânien pour Valverde

« Suite aux examens effectués ce jour sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un traumatisme crânien a été diagnostiqué. Valverde se trouve à son domicile dans un bon état et devra observer un repos de 10 à 14 jours, conformément aux protocoles médicaux en vigueur pour ce type de diagnostic », explique le Real sur son site internet. D’ores et déjà forfait pour le Clasico de ce week-end face au FC Barcelone, Valverde a des chances de plus jouer cette saison, surtout que le Real vient de lancer une procédure disciplinaire à son encontre et à celle de Tchouaméni.