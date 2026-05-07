Le Real prend une première décision pour Tchouaméni et Valverde

Suite à la bagarre qui s’est déroulée ce jeudi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’entraînement du Real, le club madrilène a pris une première décision.

C’est la crise au Real Madrid . Alors que le club madrilène se dirige vers une nouvelle saison blanche, sans titre que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, un événement grave s’est déroulé ce jeudi matin à l'entraînement. En effet, une bagarre a éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Après cela, le club de la Maison Blanche a pris une première décision : les deux milieux de terrain vont faire l’objet de procédures disciplinaires.

Tchouaméni et Valverde virés du Real Madrid ?

« Le Real Madrid communique qu'à la suite des événements survenus ce jeudi matin à l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des procédures disciplinaires à l'encontre de ses joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Le club informera en temps voulu des décisions rendues dans le cadre de ces deux procédures, une fois les processus internes correspondants menés à leur terme », peut-on lire dans le communiqué du Real, qui ne précise pas si Tchouaméni et Valverde seront sanctionnés. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs ne disputeront pas le Clasico du titre face au Barça le week-end prochain.