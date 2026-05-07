ICONSPORT_363817_0043

Le Real prend une première décision pour Tchouaméni et Valverde

Liga07 mai , 21:25
parAlexis Rose
0
Suite à la bagarre qui s’est déroulée ce jeudi entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’entraînement du Real, le club madrilène a pris une première décision.
C’est la crise au Real Madrid. Alors que le club madrilène se dirige vers une nouvelle saison blanche, sans titre que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, un événement grave s’est déroulé ce jeudi matin à l'entraînement. En effet, une bagarre a éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Après cela, le club de la Maison Blanche a pris une première décision : les deux milieux de terrain vont faire l’objet de procédures disciplinaires.

Tchouaméni et Valverde virés du Real Madrid ?

« Le Real Madrid communique qu'à la suite des événements survenus ce jeudi matin à l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des procédures disciplinaires à l'encontre de ses joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Le club informera en temps voulu des décisions rendues dans le cadre de ces deux procédures, une fois les processus internes correspondants menés à leur terme », peut-on lire dans le communiqué du Real, qui ne précise pas si Tchouaméni et Valverde seront sanctionnés. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs ne disputeront pas le Clasico du titre face au Barça le week-end prochain.

Lire aussi

Real : Tchouaméni et Valverde virés du ClasicoReal : Tchouaméni et Valverde virés du Clasico
Articles Recommandés
ICONSPORT_279092_0071
Ligue 1

TV : Lens - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

un joueur ingerable au real chelsea le veut absolument rudiger 3 392495
Liga

Rüdiger a encore frappé, le Real part en vrille

ICONSPORT_365656_0031
Liga

Real Madrid : Traumatisme crânien et fin de saison pour Valverde ?

revolution le real madrid lache 120me pour saka iconsport 257824 0103 391663
PSG

PSG-Arsenal : Opta annonce une sensation en finale

Fil Info

07 mai , 22:20
TV : Lens - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mai , 22:00
Rüdiger a encore frappé, le Real part en vrille
07 mai , 21:56
Real Madrid : Traumatisme crânien et fin de saison pour Valverde ?
07 mai , 21:40
PSG-Arsenal : Opta annonce une sensation en finale
07 mai , 21:00
La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent
07 mai , 20:30
Balerdi va quitter l'OM pour un grand d'Europe
07 mai , 20:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi à Strasbourg pour supporter le Racing
07 mai , 20:00
Strasbourg - Rayo Vallecano : les compos (21h00 sur Canal+)
07 mai , 19:40
CdM : Trump n’était « pas au courant » du prix des places

Derniers commentaires

La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent

Var carton rouge

L'OL se déplace à Toulouse, ça fait polémique

et celle du Havre

CdM : Trump n’était « pas au courant » du prix des places

Quand ce taré parle son nez s'allonge...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi à Strasbourg pour supporter le Racing

Oui Sergio. Si Strasbourg perd, ce sera la faute de Nasser.

OL : Un transfert à 5 ME tombe à l’eau, merci Textor

Bla... bla... bla... L'OL a plus de moyen que tout ce que disent ces crétins de médias.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading