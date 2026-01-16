Real Madrid : Kylian Mbappé prend une décision radicale

Kylian Mbappé a joué blessé contre le FC Barcelone pour essayer d'aller chercher un titre et sauver la peau de Xabi Alonso. Le Français ne prendra plus un tel risque à l'avenir.

De la Maison Blanche à la saison blanche ». ». Kylian Mbappé se fait chambrer sur les réseaux sociaux après la sale semaine vécue par le Real Madrid . Le club merengue a perdu en finale de la SuperCoupe d’Espagne, puis en 1/8e de finale de la Coupe du Roi face à Albacete. Deux revers très dérangeants alors que le FC Barcelone a pris ses aises en Liga, et qu’un succès en Ligue des Champions semble difficile à imaginer. Pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG, les premières années au Real Madrid ne sont certainement pas comme il l’avait espéré.

Mbappé a pris des gros risques pour Xabi Alonso

Cette mauvaise passe a en tout cas coûté sa place à Xabi Alonso, qui a trouvé un accord pour quitter le Real en ce début de semaine. Et pourtant, Kylian Mbappé a tout tenté pour sauver sa place. L’attaquant français, qui appréciait le discours et les séances de l’ancien coach du Bayer Leverkusen, a même fait le trajet en avion privé vers l’Arabie Saoudite pour discuter coûte que coûte la finale contre le FC Barcelone.

Kylian Mbappé a refusé de jouer sous infiltration, et a disputé une partie de la rencontre malgré sa blessure au genou. Mis au repos ensuite au match suivant contre Albacete, l’attaquant français a pris une décision radicale selon L’Equipe. Pour ne pas mettre en danger la suite de sa saison, avec la Coupe du monde en ligne de mire, l’ancien joueur du PSG a décidé d’être désormais à l’écoute de son corps et de ne pas forcer son retour si son genou n’est pas parfaitement rétabli.