ICONSPORT_282100_0147

Real Madrid : Kylian Mbappé prend une décision radicale

Liga16 janv. , 13:20
parGuillaume Conte
0
Kylian Mbappé a joué blessé contre le FC Barcelone pour essayer d'aller chercher un titre et sauver la peau de Xabi Alonso. Le Français ne prendra plus un tel risque à l'avenir.
« De la Maison Blanche à la saison blanche ». Kylian Mbappé se fait chambrer sur les réseaux sociaux après la sale semaine vécue par le Real Madrid. Le club merengue a perdu en finale de la SuperCoupe d’Espagne, puis en 1/8e de finale de la Coupe du Roi face à Albacete. Deux revers très dérangeants alors que le FC Barcelone a pris ses aises en Liga, et qu’un succès en Ligue des Champions semble difficile à imaginer. Pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG, les premières années au Real Madrid ne sont certainement pas comme il l’avait espéré.

Mbappé a pris des gros risques pour Xabi Alonso

Cette mauvaise passe a en tout cas coûté sa place à Xabi Alonso, qui a trouvé un accord pour quitter le Real en ce début de semaine. Et pourtant, Kylian Mbappé a tout tenté pour sauver sa place. L’attaquant français, qui appréciait le discours et les séances de l’ancien coach du Bayer Leverkusen, a même fait le trajet en avion privé vers l’Arabie Saoudite pour discuter coûte que coûte la finale contre le FC Barcelone.
Kylian Mbappé a refusé de jouer sous infiltration, et a disputé une partie de la rencontre malgré sa blessure au genou. Mis au repos ensuite au match suivant contre Albacete, l’attaquant français a pris une décision radicale selon L’Equipe. Pour ne pas mettre en danger la suite de sa saison, avec la Coupe du monde en ligne de mire, l’ancien joueur du PSG a décidé d’être désormais à l’écoute de son corps et de ne pas forcer son retour si son genou n’est pas parfaitement rétabli.
La Liga est encore loin d’être jouée et les matchs couperets de Ligue des Champions ne débuteront qu’en février ou en mars. D’ici là, Kylian Mbappé n’a pas envie de s’exposer à une blessure aggravée ou lancinante qui le freinerait pour le printemps prochain. Une prudence nouvelle pour un joueur qui mise beaucoup sur son physique, et juge qu’il a désormais besoin de se préserver pour tenir le rythme. Le Real Madrid, en grande difficulté sans son champion du monde 2018, va devoir s’adapter.

Lire aussi

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSGReal Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG
Le PSG prend sa revanche sur Kylian MbappéLe PSG prend sa revanche sur Kylian Mbappé
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280464_0008
Mercato

Ter Stegen, le départ surprise du Barça

ICONSPORT_282155_0011
Paris FC

Le Paris FC mise tout sur Edin Dzeko

ICONSPORT_279541_0062 (1)
OM

Mercato : Le taulier de l'OM prend enfin la parole

bordeaux un joueur refuse de signer a cause de gerard lopez iconsport 157711 0392 395838
Bordeaux

Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO

Fil Info

16 janv. , 16:21
Ter Stegen, le départ surprise du Barça
16 janv. , 16:20
Le Paris FC mise tout sur Edin Dzeko
16 janv. , 16:00
Mercato : Le taulier de l'OM prend enfin la parole
16 janv. , 15:30
Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO
16 janv. , 15:00
OM : De Zerbi à Manchester United, ça devient sérieux
16 janv. , 14:40
2026-2027 sera dramatique, le Rennes de Pinault lance l’alerte
16 janv. , 14:20
L’OL annonce un départ à cause d'Endrick
16 janv. , 14:00
Aucune réaction, le PSG déçoit Ibrahima Konaté
16 janv. , 13:40
OM : Longoria refuse deux offres pour un indésirable

Derniers commentaires

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Ptdr jamais il ira au real ....

Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO

Pauvres mecs , répondez à son questionnement et n'essayez pas de fuir la question. Avant son arrivée et le départ de l'ancien propriétaire,il n'y avait personne pour sauver le club . Personne n'a mis un centime ni duga ni lizaruzi . Et là tout le monde l'ouvrent . Ces joueurs étaient content d'avoir encaissé des millions des girondins . Et là,pas un centiypour sauver le club alors bouclée là et faites petit profil ,vous n'êtes pas crédible.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Ca changera pas grand chose on a pas profiter de sa présence alors son absence en juin ne sera pas une surprise ni une perte sportive et permet au club de déjà se pencher sur ce recrutement pour 2026/2027

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Pour Berne, c'est tout simplement parce que la Loi française interdit les pubs pour les entreprises proposant des placements a risque.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

même quand il était là on avait pas de 9

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading