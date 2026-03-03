Endrick, l'OL et le Real vont tomber de haut

Dans tous les bons coups face à l’OM dimanche soir au Vélodrome, Endrick s’est bien repris après son match fantomatique à Strasbourg. Le Brésilien affiche néanmoins quelques limites dans son jeu.

Dans un rôle de passeur, plus axé que face à Strasbourg, l’ancien de Palmeiras a brillé. De quoi satisfaire Pierre Ménès, qui préfère largement quand Endrick joue en position de numéro neuf plutôt que sur un côté. S’il reconnaît que le numéro 9 lyonnais a réalisé un match plein au Vélodrome, l’ancien consultant de Canal+ reste dubitatif sur sa réussite au Real Madrid à plus long terme.

« Contre l’OM, Endrick fait 4 passes décisives, ce qui est énorme dans un match. D’abord, il fait les passes décisives sur les deux buts de l’OL. Il en fait deux autres qui doivent être converties, une par Tessmann qui tire comme une buse à côté du ballon et une au jeune Himbert qui rate sa frappe enroulée. On attendait pas Endrick dans ce domaine. Je n’ai pas compris lors des derniers matchs pourquoi il jouait sur un côté. Pendant toute la phase aller, l’OL s’est plaint de ne pas avoir d’avant-centre et quand enfin ils en ont un, il joue sur un côté » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube avant de conclure.

Je ne suis pas certain que ce soit un phénomène du football - Pierre Ménès

« Dimanche face à l’OM, il jouait dans un système à deux attaquants avec Yaremchuk. Là où il m’a un peu déçu, c’est en termes de vitesse de course. J’ai trouvé qu’il n’avait jamais pris de vitesse la défense marseillaise. Mais par contre, il a quand même pesé beaucoup sur le match. Après, je ne suis pas certain que ce soit un phénomène du football non plus. Ca peut être un très bon attaquant, mais ça ne suffira jamais pour un club du niveau du Real Madrid » estime l’ancien sniper du Canal Football Club. Reste à voir si Endrick parviendra à faire mentir Pierre Ménès à l’avenir en s’imposant au Real Madrid, ou si le Brésilien restera dans l’ombre des Mbappé, Vinicius et compagnie la saison prochaine.