Endrick ICONSPORT_360753_0112

Endrick, l'OL et le Real vont tomber de haut

OL03 mars , 15:00
parCorentin Facy
1
Dans tous les bons coups face à l’OM dimanche soir au Vélodrome, Endrick s’est bien repris après son match fantomatique à Strasbourg. Le Brésilien affiche néanmoins quelques limites dans son jeu.
Transparent à Strasbourg il y a une semaine, Endrick était attendu au tournant dimanche soir dans le choc des Olympiques face à Marseille. L’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid a répondu de la meilleure façon avec une performance de très grande classe. Auteur de deux passes décisives, Endrick aurait pu sortir du match avec un bilan bien plus flatteur si Tessmann ou encore Himbert avaient converti certaines de ses offrandes en seconde période.
Dans un rôle de passeur, plus axé que face à Strasbourg, l’ancien de Palmeiras a brillé. De quoi satisfaire Pierre Ménès, qui préfère largement quand Endrick joue en position de numéro neuf plutôt que sur un côté. S’il reconnaît que le numéro 9 lyonnais a réalisé un match plein au Vélodrome, l’ancien consultant de Canal+ reste dubitatif sur sa réussite au Real Madrid à plus long terme.
« Contre l’OM, Endrick fait 4 passes décisives, ce qui est énorme dans un match. D’abord, il fait les passes décisives sur les deux buts de l’OL. Il en fait deux autres qui doivent être converties, une par Tessmann qui tire comme une buse à côté du ballon et une au jeune Himbert qui rate sa frappe enroulée. On attendait pas Endrick dans ce domaine. Je n’ai pas compris lors des derniers matchs pourquoi il jouait sur un côté. Pendant toute la phase aller, l’OL s’est plaint de ne pas avoir d’avant-centre et quand enfin ils en ont un, il joue sur un côté » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube avant de conclure.
Je ne suis pas certain que ce soit un phénomène du football
- Pierre Ménès
« Dimanche face à l’OM, il jouait dans un système à deux attaquants avec Yaremchuk. Là où il m’a un peu déçu, c’est en termes de vitesse de course. J’ai trouvé qu’il n’avait jamais pris de vitesse la défense marseillaise. Mais par contre, il a quand même pesé beaucoup sur le match. Après, je ne suis pas certain que ce soit un phénomène du football non plus. Ca peut être un très bon attaquant, mais ça ne suffira jamais pour un club du niveau du Real Madrid » estime l’ancien sniper du Canal Football Club. Reste à voir si Endrick parviendra à faire mentir Pierre Ménès à l’avenir en s’imposant au Real Madrid, ou si le Brésilien restera dans l’ombre des Mbappé, Vinicius et compagnie la saison prochaine.
1
Articles Recommandés
Habib Beye
OM

CdF : Beye prévient l'OM d'un énorme danger

Kita ICONSPORT_282746_0242
FC Nantes

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Habib Beye ICONSPORT_360753_0003
OM

OM : Beye déjà en danger, il sonne l'alerte

Fil Info

03 mars , 15:40
CdF : Beye prévient l'OM d'un énorme danger
03 mars , 15:20
Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo
03 mars , 14:30
OM : Beye déjà en danger, il sonne l'alerte
03 mars , 14:00
Une vente colossale au PSG, cette fois c'est la bonne
03 mars , 13:40
Rennes oublie Jacquet avec un défenseur méconnu
03 mars , 13:20
OL : Ce joueur à 35 ME a disparu
03 mars , 13:00
Cristiano Ronaldo quitte l'Arabie Saoudite
03 mars , 12:40
Vente OM : Le rêve à 1,2 milliard de McCourt s'écroule

Derniers commentaires

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

comme quoi du bande bien sur lyon dernier message avant tes vacances article de lyon 1er messages retour de vacance article sur lyon ha ha ha tu nous kifff

Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

Riolo est en guerre contre Nasser. Dès qu'il peut tacler le PSG via des accords il le fait. Ce qu'a fait Nantes est fair play mais ça n'intéresse pas Riolo.

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

Le foutre je t'enverrai un échantillon de semence pour ta maman mais par contre dis lui de bien l'avaler cette fois elle va pas faire 2 fois la même connerie

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

ca aussi c'est un constat ton historique parle pour toi cqfd

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

non t'as pas mordu c'est pour ça que tu reviens. tu vois tu m'appelles du gland parceque t'aime trop le foutre tu rêverai d'avoir ma semence sur ton visage. reviens quand tu veux c'est tjrs un plaisir petit gluant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading