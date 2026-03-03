Kita à genoux devant le PSG, Nantes fait vomir Riolo

En acceptant de reporter son match face au PSG initialement prévu le 15 mars pour permettre au club parisien de souffler entre les deux chocs face à Chelsea, Nantes et Waldemar Kita se sont mis tout le monde à dos.

L’information révélée en fin de semaine dernière a surpris tout le monde. En pleine course pour le maintien, le FC Nantes a rendu un immense service au Paris Saint-Germain. Waldemar Kita a proposé à Nasser Al-Khelaïfi de décaler le match entre les Canaris et les champions d’Europe en titre, initialement prévu le 15 mars prochain, afin de favoriser la récupération du PSG entre l’aller et le retour face à Chelsea en Ligue des Champions. Une décision lunaire puisque Nantes devra jouer trois fois en une semaine en avril, en pleine course pour le maintien. De quoi faire bouillir sans doute l’entraîneur nantais Ahmed Kantari, mais pas seulement. Daniel Riolo n’en peut plus de cette soumission totale des dirigeants de Ligue 1 envers le Paris Saint-Germain et son patron Nasser Al-Khelaïfi comme il l’a de nouveau expliqué dans l’After Foot sur RMC.

« Kita et la Ligue 1 ont une attitude de soumission totale par rapport au PSG, c’est ce que je me tue toujours à dire même si certains supporters parisiens ne veulent pas comprendre. Quand tu t’appelles Nantes et que tu vas t’organiser un calendrier avec trois matchs dans la semaine alors que tu n’as certainement pas l’effectif ni la mentalité pour jouer trois matchs dans la semaine pour ton maintien, tu te mets une balle dans le pied à toi pour rendre service à quelqu’un d’autre. C’est uniquement de la soumission. On a fait une Ligue 1 à 18 clubs pour que ces soucis ne se posent plus, on a enlevé la Coupe de la Ligue pour tout alléger, et on a un club qui n’a même plus besoin de demander. Les clubs de Ligue 1 se couchent tellement qu’il n’y a même plus besoin de demander » a analysé Daniel Riolo, qui ne comprend toujours pas comment le FC Nantes a-t-il pu se soumettre ainsi au PSG en se tirant une balle dans le pied dans la course au maintien au profit du club de la capitale.