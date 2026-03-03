Habib Beye ICONSPORT_360753_0003

OM : Beye déjà en danger, il sonne l'alerte

Habib Beye a remporté dimanche face à l’OL sa première victoire sur le banc de l’OM. Un succès capital au classement qui a donné lieu à des scènes de joie impressionnantes au Vélodrome. Une surexcitation et une forte émotion qui peuvent causer du tord à l’ancien entraîneur de Rennes.
Habib Beye attendait sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille au Vélodrome avec impatience. L’ancien entraîneur du Stade Rennais a été servi dimanche avec un match au scénario renversant comme c’est souvent le cas ces dernières années lors chocs entre les deux Olympiques. Face à l’OL, les Marseillais l’ont emporté 3-2 à la dernière minute après avoir été menés deux fois. Habib Beye n’a pas pu retenir sa joie, courant dans tous les sens et célébrant comme il se doit cette victoire capitale au classement de longues minutes après la rencontre avec les supporters.
L’ancien capitaine de l’OM a le club dans le sang et c’est sans doute une qualité, mais attention tout de même à ne pas se brûler les ailes selon Florent Gautreau. Sur les ondes de RMC, le journaliste a mis Habib Beye en garde face à cette surexcitation qui a notamment causé la perte d'un certain Roberto De Zerbi il y a seulement quelques semaines. « Je n’ai pas de doute sur le mental, l’intensité et les coups qu’il va réussir en termes de coaching. En revanche, j’ai des doutes sur la continuité qu’il peut amener sur la durée. Le dernier point qui est important, c’est la surexcitation menée par De Zerbi et par le club autour de l’équipe » a expliqué Florent Gautreau avant de poursuivre.
De Zerbi est mort à cause de ça
- Florent Gautreau
« Contre l’OL, les scènes que j’ai vu de Beye, dans le tunnel quand les Lyonnais ne sortent pas, où il remonte tout le monde comme des pendules plus derrière le tour d’honneur, etc… Ok, je dis juste qu’il ne faut pas trop le refaire. De Zerbi est mort à cause de ça en partie. Il ne faut pas que Beye tombe là-dedans. Dans les conférences de presse, il dit que l’excitation fait partie de l’histoire de l’OM. D’accord mais attention car tu peux te brûler avec ça » a analysé le consultant de l’After Foot, qui demande à Habib Beye de se calmer s’il veut durer à l’Olympique de Marseille. Pas certain toutefois que l’entraîneur phocéen soit plus calme mercredi soir s’il parvient à hisser l’OM en demi-finale de Coupe de France.
1
