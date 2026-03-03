CdF : Beye prévient l'OM d'un énorme danger

L’OM reçoit Toulouse ce mercredi soir au Stade Vélodrome, en quarts de finale de la Coupe de France. Habib Beye ne veut aucun relâchement après le succès en Ligue 1 contre l’OL.

L’ Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs après sa victoire face à l’OL dimanche soir en Ligue 1. Tout n’a pas été parfait pour les Phocéens, mais l’objectif principal était de prendre les trois points tout en montrant du caractère. Habib Beye, qui vivait sa grande première au Stade Vélodrome, a apprécié le comportement de ses joueurs, mais l’ancien entraîneur du Stade Rennais en attend encore davantage pour pérenniser les bons résultats et finir la saison en trombe.

Beye se méfie du match d'après

En conférence de presse d'avant-match, le Sénégalais a d'ailleurs tenu à envoyer un message fort à ses troupes : « Il faut maîtriser tous les aspects du jeu. Il n'y a pas un match similaire à celui d'après. Il y aura des transitions contre Toulouse mais on peut aussi être dans une situation où Toulouse est aussi en bloc haut et on aura les mêmes transitions

On va jouer les deux compétitions à fond. Il n'y a pas de choix du roi. Je suis étape par étape. Il faut aller chercher ces trophées et objectifs, match après match. Le match contre Toulouse sera difficile mais il faudra aller chercher le résultat. Il y a de très grosses équipes encore en Coupe de France. Je ne vois pas le parcours de l'OM en fonction de ce que le PSG a fait. Il est important qu'on fixe des objectifs très élevés pour créer une émulation ».

Habib Beye pourrait opérer quelques rotations pour la réception de Toulouse. Aux remplaçants habituels de prouver leur valeur afin de permettre aux Phocéens d’atteindre le dernier carré de la Coupe de France. Rien ne sera cependant offert à l’OM en cette fin de saison, qui s’annonce particulièrement délicate.