Real Madrid : Kylian Mbappé met une claque à Vinicius

Il n'y a plus vraiment débat pour savoir qui est le leader de l'attaque du Real Madrid. Vinicius perd pied face à Mbappé et le Brésilien voit du coup sa valeur s'écrouler.

Cette saison au Real Madrid, il y a Kylian Mbappé et les autres. L’attaquant français a profité pleinement de sa pause estivale pour se refaire une santé. Depuis, il empile les buts de manière impressionnante. Avec cinq buts en deux matchs de Ligue des Champions, il donne le ton et cela met complètement à l’écart Vinicius Junior. Il n’y a pas si longtemps, le Brésilien était vu comme un concurrent pour prendre les clés de l’attaque du Real Madrid au Français.

La chute de Vinicius dans le classement

Ce n’est plus le cas, et cela se voit aussi dans la mise à jour de l’automne du site Transfermarkt. Le célèbre média dont la précision sur la valeur des joueurs est une référence mondiale, a fait les comptes en ce début du mois d'octobre. Le Real Madrid possède toujours l’effectif le plus valorisé de la planète, à 1,4 milliard d’euros.

Le leader chez les Merengue est bien évidemment Kylian Mbappé, désormais évalué à 180 millions d’euros. Soit le deuxième joueur au monde derrière Lamine Yamal et ses 200 millions d’euros. Mais pour Vinicius, c’est la soupe à la grimace et se payer le Brésilien ne coûte désormais plus « que » 150 millions d’euros. L’ancien du Flamengo descend à la 6e place du classement mondial des joueurs les mieux valorisés et ne semble désormais plus un concurrent de Mbappé pour mener l’attaque de la Casa Blanca.

Une preuve que sa maladresse, son comportement et ses atermoiements pour prolonger ou non au Real Madrid ont fini par peser en défaveur de Vinicius, qui ne fait plus autant rêver. Du moins en Europe car en Arabie saoudite, on est plus que jamais prêt à faire exploser la banque pour le faire venir à l’été 2026, quitte à mettre 200 millions d’euros sur la table. De quoi relativiser les valeurs marchandes étudiées, car le montant réel du transfert sera surtout celui que le club acheteur voudra bien mettre.