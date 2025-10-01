Kylian Mbappé va tout casser, le monde est prévenu

Auteur d'un triplé face au Kairat Almaty avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a grimpé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Il occupe désormais la 6e place, mais en veut toujours plus.

Au moment du tirage au sort de la Ligue des champions, tous les clubs en lice ont croisé les doigts pour éviter d'avoir à affronter le Kairat Almaty à l'extérieur. Le Real Madrid, comme trois autres formations en lice, est tombé sur cette houleuse rencontre. Houleuse, car la plus grande ville du Kazakhstan se trouve à 6500 kilomètres de la capitale espagnole et qu'il a fallu que la formation de Xabi Alonso s'envole dès le dimanche pour encaisser les 10h de vol et les trois heures de décalage horaires. Finalement, la rencontre s'est passée sans accroc puisque les Merengues se sont facilement imposés 5 buts à 0 . Un match marqué par le triplé de Kylian Mbappé, lequel grappille des places au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions.

Mbappé vise les sommets

Très tôt dans la partie, le Real Madrid a ouvert le score par l'intermédiaire d'un nouveau pénalty de Kylian Mbappé. Mais le Bondynois s'est aussi et surtout distingué pour les deux autres buts inscrits au cours de la partie, lui permettant d'inscrire un triplé. Avec 60 buts marqués au total, l'ancien Parisien est désormais le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec 60 buts, ex aequo avec Ruud van Nistelrooy. Devant lui, Raul est plus que jamais à portée avec 71 buts au compteur. Pour rentrer dans le prestigieux top 4, il faudra dépasser les 90 buts de Karim Benzema, puis les 105, 129 et 141 de Lewandowski, Messi et Cristiano Ronaldo.

Des scores qui ne lui font apparemment pas peur, bien au contraire. Après la rencontre, Kylian Mbappé a fait part de sa déception de ne pas avoir su faire mieux qu'un triplé. « Un joueur comme moi, lorsqu’il a cinq occasions, veut et doit les marquer toutes. C’est pour ça que le Real Madrid m’a recruté, et j’en veux toujours plus. Trois, c’était très bien, mais j’aurais pu marquer plus », a-t-il expliqué après la rencontre. Un Mbappé assoiffé de buts qui en est déjà à 15 réalisations en 11 matchs cette saison (club et sélection).