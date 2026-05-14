Real Madrid : Il prend des pilules pour mentir, Tebas allume Pérez

Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete.
Vive la France black, blanc, beur, jaune, à bas le racisme, à bas le faschisme.
Eux ont vu juste dans le jeu de Longoria au moins
@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.
C'est toi qui as lancé ce débat, et qui demandes aux noirs et aux rebeus des choses que tu ne demandes pas à des blancs. Ce sont des citoyens qui doivent démontrer plus pour mériter leur place, à cause de leur couleur de peau, ou de l'origine de leur parent. Personnellement, je n'aime pas cette équipe, mais cela n'a rien à voir avec la couleur de ses joueurs. Je déteste DD et ce qu'il a fait de notre sélection, des valeurs qu'ils ne défendent plus, de ce défilé de mode ridicule qu'est devenue l'arrivée à Clairefontaine !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
Nueva película: LALIGA habría financiado Relevo para atacar al Real Madrid y a Florentino. La relación real de LALIGA con Relevo fue la explotación conjunta del Fantasy. Y en esa relación LALIGA obtuvo ingresos. Así que no solo no financiamos Relevo. Es que fue justo al