Real Madrid : Il prend des pilules pour mentir, Tebas allume Pérez

Invité de Josep Pedrerol à la télévision espagnole, Florentino Pérez a vivement critiqué le rôle de la Liga dans l'affaire Negreira. Une sortie qui n'a pas plu à Javier Tebas, lequel a chargé à son tour le président du Real Madrid avec des propos bien à lui.

L'affaire Negreira a grandement secoué le football espagnol ces dernières années. Selon les rapports de police, le FC Barcelone a versé un total de 8,4 millions d'euros à Enriquez Negreira, alors vice-président du Comité technique des arbitres, pour obtenir des rapports d'arbitrage. Une affaire qui a forcément fait bondir le Real Madrid qui se sent lésé, voire volé, comme l'a récemment déclaré Florentino Pérez dans une conférence de presse chargée.

Sur La Sexta, ce dernier en a rajouté une couche en critiquant le fait que la Liga serait restée attentiste dans cette affaire. Une sortie que Javier Tebas, président de la ligue espagnole, n'a pas du tout aimé. L'homme influent du football ibérique est allé jusqu'à affirmé que Florentino Pérez a pris des pilules pour mieux mentir.

fzeifjz$

« Florentino Pérez affirme que 'le Real Madrid est le seul à s'être présenté au tribunal' et que 'LaLiga s'est présentée et n'a rien fait'. C'est faux. Le Real Madrid n'était pas le premier : il était le dernier. Avant eux, LaLiga s'était présentée devant le parquet et l'arbitre Estrada avait comparu devant le tribunal. Les preuves existent. Une observation pour ceux d'entre nous qui connaissent le vrai Florentino en privé : lors de la conférence de presse de mardi, le Florentino authentique n'a pas été vu avec du Pedrerol, mais avec des pilules pour mieux mentir.

L'affaire Negreira est instrumentalisée pour dissimuler d'autres 'erreurs'. Rappelons-nous que le Real Madrid est resté passif dans cette affaire précisément lorsque Barcelone évoluait en Super League et qu'ils étaient 'amis', comme l'a déclaré Florentino lui-même. Le Barça a quitté la Super League et la dignité qui avait été bafouée a été retrouvée », a lâché Javier Tebas à propos de Florentino Pérez. La guerre par média interposée entre les deux hommes prend une nouvelle tournure dramatique.