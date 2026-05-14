ICONSPORT_366071_0359
Javier Tebas

Real Madrid : Il prend des pilules pour mentir, Tebas allume Pérez

Liga14 mai , 21:00
parQuentin Mallet
0
Invité de Josep Pedrerol à la télévision espagnole, Florentino Pérez a vivement critiqué le rôle de la Liga dans l'affaire Negreira. Une sortie qui n'a pas plu à Javier Tebas, lequel a chargé à son tour le président du Real Madrid avec des propos bien à lui.
L'affaire Negreira a grandement secoué le football espagnol ces dernières années. Selon les rapports de police, le FC Barcelone a versé un total de 8,4 millions d'euros à Enriquez Negreira, alors vice-président du Comité technique des arbitres, pour obtenir des rapports d'arbitrage. Une affaire qui a forcément fait bondir le Real Madrid qui se sent lésé, voire volé, comme l'a récemment déclaré Florentino Pérez dans une conférence de presse chargée.
Sur La Sexta, ce dernier en a rajouté une couche en critiquant le fait que la Liga serait restée attentiste dans cette affaire. Une sortie que Javier Tebas, président de la ligue espagnole, n'a pas du tout aimé. L'homme influent du football ibérique est allé jusqu'à affirmé que Florentino Pérez a pris des pilules pour mieux mentir.

fzeifjz$

« Florentino Pérez affirme que 'le Real Madrid est le seul à s'être présenté au tribunal' et que 'LaLiga s'est présentée et n'a rien fait'. C'est faux. Le Real Madrid n'était pas le premier : il était le dernier. Avant eux, LaLiga s'était présentée devant le parquet et l'arbitre Estrada avait comparu devant le tribunal. Les preuves existent. Une observation pour ceux d'entre nous qui connaissent le vrai Florentino en privé : lors de la conférence de presse de mardi, le Florentino authentique n'a pas été vu avec du Pedrerol, mais avec des pilules pour mieux mentir.

Lire aussi

Le Real redoute la bronca du siècle pour MbappéLe Real redoute la bronca du siècle pour Mbappé
Real : « Le Jean-Michel Aulas du Real Madrid », Acherchour détruit PérezReal : « Le Jean-Michel Aulas du Real Madrid », Acherchour détruit Pérez
L'affaire Negreira est instrumentalisée pour dissimuler d'autres 'erreurs'. Rappelons-nous que le Real Madrid est resté passif dans cette affaire précisément lorsque Barcelone évoluait en Super League et qu'ils étaient 'amis', comme l'a déclaré Florentino lui-même. Le Barça a quitté la Super League et la dignité qui avait été bafouée a été retrouvée », a lâché Javier Tebas à propos de Florentino Pérez. La guerre par média interposée entre les deux hommes prend une nouvelle tournure dramatique.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366274_0004
Liga

Mbappé sifflé, banderole déchirée, ça chauffe à Madrid

Konaté France
Equipe de France

EdF : La France arrive aux USA pour reprendre le titre mondial

ICONSPORT_366195_0001
Equipe de France

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

avec son nouveau bijou barcelone veut coiffer madrid santiago bernabeu 2 382421
Liga

Real Madrid - Oviedo : les compos (21h30 sur beIN Sports 1)

Fil Info

14 mai , 22:00
Mbappé sifflé, banderole déchirée, ça chauffe à Madrid
14 mai , 21:30
EdF : La France arrive aux USA pour reprendre le titre mondial
14 mai , 20:29
Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026
14 mai , 20:21
Real Madrid - Oviedo : les compos (21h30 sur beIN Sports 1)
14 mai , 20:05
Suivez en direct la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde
14 mai , 20:00
Le PSG a besoin d'un stade de 200.000 places en urgence
14 mai , 19:30
OL : Ce milieu turc ne veut pas lâcher Lyon
14 mai , 19:15
Brésil : Carlo Ancelotti prolonge jusqu'en 2030 (off.)
14 mai , 19:00
Zabarnyi oui, Kroupi non... Bournemouth prévient le PSG

Derniers commentaires

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete.

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Vive la France black, blanc, beur, jaune, à bas le racisme, à bas le faschisme.

De nouvelles mesures anti-OM au Vélodrome ce dimanche

Eux ont vu juste dans le jeu de Longoria au moins

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

C'est toi qui as lancé ce débat, et qui demandes aux noirs et aux rebeus des choses que tu ne demandes pas à des blancs. Ce sont des citoyens qui doivent démontrer plus pour mériter leur place, à cause de leur couleur de peau, ou de l'origine de leur parent. Personnellement, je n'aime pas cette équipe, mais cela n'a rien à voir avec la couleur de ses joueurs. Je déteste DD et ce qu'il a fait de notre sélection, des valeurs qu'ils ne défendent plus, de ce défilé de mode ridicule qu'est devenue l'arrivée à Clairefontaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading