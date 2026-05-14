EdF : La France arrive aux USA pour reprendre le titre mondial

Vive la France tout court, non ?
Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis
Vive la France black, blanc, beur, jaune, à bas le racisme, à bas le faschisme.
Eux ont vu juste dans le jeu de Longoria au moins
@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🗣💬"Vivre une deuxième Coupe du monde, c'est exceptionnel. On a une équipe exceptionnelle à chaque ligne, on va arriver avec une mentalité de guerrier. J'ai peur de personne !" En direct dans l'After, Ibrahima Konaté confie sa joie de participer au Mondial 2026 avec les Bleus.