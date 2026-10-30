Real : Deux offres XXL pour Endrick, le téléphone chauffe

Real : Deux offres XXL pour Endrick, le téléphone chauffe

Liga
parCorentin Facy
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Buteur à Rome en Ligue des Champions, Endrick est sur le bon chemin au Real Madrid avec une titularisation contre Séville le 18 octobre dernier. Sa situation s’améliore, mais un départ cet hiver reste possible.
Le Real Madrid a définitivement lancé sa saison le week-end dernier en créant la surprise sur la pelouse du FC Barcelone (1-2) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Une victoire précieuse dans le Clasico à laquelle Endrick n’a pas participé. Titulaire lors de la journée précédente contre Séville, l’attaquant brésilien a retrouvé un peu de temps de jeu, en atteste son but contre l’AS Roma en Ligue des Champions lors de la renversante victoire des Merengue (4-3). La situation du Brésilien s’améliore mais n’est pas encore idéale.
Un départ lors du mercato hivernal pour aller chercher un plus grand temps de jeu reste possible. D’autant que les courtisans sont nombreux pour accueillir Endrick. Le journaliste Ekrem Konur révèle que l’AS Roma et l’AC Milan sont les deux clubs les plus chauds pour obtenir le prêt hivernal de l’ancien Lyonnais et vont dégainer une offre en janvier prochain. Les deux clubs italiens ont déjà contacté le Real Madrid pour prendre la température et discuter d’un potentiel prêt d’Endrick.

Endrick suscite les convoitises au mercato

A ce jour, il est trop tôt pour savoir si le Real Madrid acceptera de se séparer provisoirement de son attaquant. José Mourinho a des solutions en attaque avec Mbappé, Vinicius, Espi, Diomandé, Güler ou encore Bellingham et Brahim. Mais le Special One a toujours clamé en conférence de presse qu’il était un grand admirateur d’Endrick.
Il faut dire que le Brésilien amène autre chose, avec un profil très physique, capable de jouer à droite ou dans l’axe et d’avoir une excellente efficacité devant les buts. Le Real Madrid analysera donc la situation en janvier pour savoir si un prêt d’Endrick est la meilleure chose à faire. Une chose est sûre, la Roma et l’AC Milan seront prêts à dégainer.

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J'espère qu'Endrick reviendra à l'OL dès cet hiver.

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Oui et en 93 Tapis à acheter une ligue des champions... Si tu veux jouer à ce jeu là

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