L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Ligue 1
parCorentin Facy
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Comme chaque saison, les décisions arbitrales font débat en Ligue 1 en ce début d’exercice 2026-2027. Certains chiffres indiquent que Monaco et l’OL sont plutôt lésés tandis que l’OM et Lille s’en sortent très bien.
Malgré l’instauration du VAR il y a de cela quelques années, les décisions arbitrales font toujours autant débat en Ligue 1 et ailleurs. Le compte X @ArbitreVAR tient justement un registre de toutes les potentielles erreurs arbitrales et de leurs conséquences au classement sur les clubs français. Le classement des clubs les plus lésés par l’arbitrage selon ce compte spécialisé est très intéressant à découvrir puisque l’on apprend que Monaco est de loin le club le plus pénalisé par les erreurs arbitrales, devant l’AJ Auxerre et l’Olympique Lyonnais.
A l’inverse, le club le plus avantagé serait l’Olympique de Marseille devant Toulouse (les deux clubs s’affrontent ce dimanche) et enfin Lille. Le Paris Saint-Germain se situe de son côté dans une zone assez neutre et aurait donc bénéficié d’autant d’erreur en sa faveur qu’en sa défaveur. Il en va de même pour Rennes, Nice ou encore le RC Lens. Le compte X @ArbitreVAR va encore plus loin en établissement un « classement corrigé » de la Ligue 1, s’il n’y avait eu aucune erreur arbitrale. On constate que le Paris Saint-Germain serait toujours premier mais que Monaco gagnerait deux places, passant de la 4e à la 2e place.

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L’OL gagnerait une place en passant de la 5e à la 4e place. En revanche, l’Olympique de Marseille perdrait trois places sans les erreurs arbitrales en sa faveur passant de la 8e à la 11e place. La lanterne rouge du championnat ne bougerait pas avec Le Havre en dernière position. Toutes ces statistiques qui sont calculées à partir d’un algorithme bien précis donneront en tout cas du grain à moudre à certains supporters, lesquels estiment tous peu importe le club qu’ils soutiennent que leur équipe favorite est lésée à un moment ou à un autre par l’arbitrage au cours de la saison.
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Derniers commentaires

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Ça étonne qui ? Marseille ce petit club de merde constamment sous perfusion arbitrale tellement ils font pitié ! Et après ils oseront chialer sur l'arbitrage. Bande de mange merde !

Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

tu fais pitié...

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence

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