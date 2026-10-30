Rothen a une terrible nouvelle sur le mercato du PSG

Le PSG pourrait profiter du mercato hivernal pour recruter et ainsi compenser la blessure de Khvicha Kvaratskhelia mais la mission s’annonce quasiment impossible pour Luis Campos et Luis Enrique.

La blessure de Khvicha Kvaratskhelia a fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. L’international géorgien a été victime d’une rupture des ligaments croisés face à Barcelone la semaine passée en Ligue des Champions et manquera au moins six mois de compétition. Une tuile pour Luis Enrique au vu de l’importance de l’ancien Napolitain dans son dispositif tandis que son principal remplaçant Bradley Barcola a lui été vendu à Liverpool pour 125 millions d’euros. Le PSG dispose de solutions avec Godts, Akliouche ou Torres mais pourrait aussi voir le mercato hivernal comme une belle opportunité de recruter un remplaçant numérique à Kvaratskhelia.

Cette mission s’annonce toutefois impossible selon Jérôme Rothen, qui estime que trouver un joueur capable de faire oublier le Géorgien en cours de saison relèverait du miracle. « Trouver un joueur de cette qualité-là, je dis allez-y, mais je ne suis pas sûr que le PSG avait ça dans les plans, surtout que dans le secteur offensif, quand tu recrutes Mika Godts, que tu as Désiré Doué, Kvara, que tous les postes offensifs ont été doublés… » estime d’abord le consultant de RMC avant de poursuivre.

« C’est peut-être Mika Godts qui va en profiter. Ils ont investi sur lui et ils vont lui donner un peu plus de possibilités de montrer son talent. Attention, il n’y a aucun joueur qui peut compenser l’absence de Kvara. Il était monstrueux, ce qu’il a fait depuis deux ans et demi, et c’est un gros point noir de le voir blessé tout au long de l’année » regrette Jérôme Rothen. La question est maintenant de savoir si, malgré l’ampleur et la difficulté de la tâche, Luis Campos et Luis Enrique tenteront de remplacer numériquement leur ailier géorgien lors du mercato hivernal. Une chose est certaine, les deux hommes scruteront les bonnes opportunités. Passeront-ils à l’action ? C’est un autre débat.