Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

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Ligue 1
parCorentin Facy
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9e journée de Ligue 1
Le Havre : Bodart, Mwanga, Ndiaye, Seko, Ouziad, Touba, Ebonog, Richardson, Fofana, Maja, Nakamura
PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Hernandez, Digne, Zaïre-Emery, Dro, Mayulu, Akliouche, Torres, Godts
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Derniers commentaires

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Ça étonne qui ? Marseille ce petit club de merde constamment sous perfusion arbitrale tellement ils font pitié ! Et après ils oseront chialer sur l'arbitrage. Bande de mange merde !

Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

tu fais pitié...

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence

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"...50 millions d'euros ... C’est pile poil le montant que le PSG a déboursé en août dernier pour s'offrir Ferran Torres..." Ferran Torres a coûté 45 M€, pas plus. https://uploads.disquscdn.com/images/4636128725c1011d835ae07191bc75ca32ba8857f6249f37fe89ea7834b1eb25.png?w=800&h=272

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