Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence