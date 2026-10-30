OM : Quand L'Equipe attaque L'Equipe sur Ali Zarrak

OM : Quand L'Equipe attaque L'Equipe sur Ali Zarrak

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parClaude Dautel
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Les propos d'Ali Zarrak sur Jean-Pierre Papin dans L'Équipe font des vagues à Marseille, mais aussi au sein du quotidien sportif. Et dans l'émission L'Équipe du Soir, cela a tiré à boulets rouges.
Ali Zarrak a été impitoyable avec Jean-Pierre Papin et forcément cela lui vaut de sérieuses accusations au sein de l'importante communauté des supporters marseillais. Pour avoir osé toucher à une légende de l'OM, celui qui est venu à la demande de Medhi Benatia en prend plein la tête. Et même Etienne Moatta, journaliste de L'Equipe, n'a pas hésité à s'en prendre à Ali Zarrak, dont il estime que les propos, tenus dans son propre journal, sont honteux. Notre confrère a été sans pitié avec celui qui est désormais en charge du scouting de l'Olympique de Marseille pour le nord de la France et vit à Paris. Parce que pour lui, Ali Zarrak n'est rien à l'OM et au contraire il devrait plutôt faire profil bas plutôt que d'attaquer JPP.

Zarrak contre Papin, ça chauffe à Marseille

De quoi énerver Etienne Moatti. « Je trouve Ali Zarrak pathétique. C'est triste, vraiment. Mais qui il est pour venir donc faire des leçons comme ça sur Jean-Pierre Papin ? Franchement. Jean-Pierre Papin c'est c'est quelqu'un de bien. Je ne connais pas les détails de ce qu'il a pu faire ou pas faire, et il y a franchement des exemples s'ils sont réels, à la limite qu'ils les gardent pour lui. De toute façon Jean-Pierre Papin, il n’est plus à Marseille. Ali Zarrak, il y est toujours, il est arrivé avec Medhi Benatia. C'est vrai que c'est une période particulièrement dorée de l'Olympique de Marseille, ce sont des dirigeants qui ont véritablement placé l'OM tout au sommet. Donc ils ont vraiment des leçons à donner. Donc je lui aurais conseillé un peu plus de discrétion. D'ailleurs il n'avait pas été cité nommément dans l'interview qui avait été faite par Jean-Pierre Papin. « Je pensais qu'il aurait pu rester un peu plus discret », constate le journaliste de L'Equipe.
Pour l'instant, le dossier est clos, mais Jean-Pierre Papin, qui avait accordé un long entretien et fait l'objet d'un documentaire sur la chaîne L'Equipe la semaine passée, n'a probablement pas apprécié de voir tout cela lui revenir comme un boomerang. Suite au prochain épisode.
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Derniers commentaires

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Ça étonne qui ? Marseille ce petit club de merde constamment sous perfusion arbitrale tellement ils font pitié ! Et après ils oseront chialer sur l'arbitrage. Bande de mange merde !

Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

tu fais pitié...

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n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois

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Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence

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