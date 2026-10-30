OM : Quand L'Equipe attaque L'Equipe sur Ali Zarrak

Ça étonne qui ? Marseille ce petit club de merde constamment sous perfusion arbitrale tellement ils font pitié ! Et après ils oseront chialer sur l'arbitrage. Bande de mange merde !
tu fais pitié...
n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois
Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence
"...50 millions d'euros ... C’est pile poil le montant que le PSG a déboursé en août dernier pour s'offrir Ferran Torres..." Ferran Torres a coûté 45 M€, pas plus. https://uploads.disquscdn.com/images/4636128725c1011d835ae07191bc75ca32ba8857f6249f37fe89ea7834b1eb25.png?w=800&h=272
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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