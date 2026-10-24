L'OL, la Roma ou Milan, Endrick révèle sa préférence

L'OL, la Roma ou Milan, Endrick révèle sa préférence

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parEric Bethsy
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En réponse aux rumeurs, José Mourinho s’est catégoriquement opposé au départ d’Endrick cet hiver. L’entraîneur du Real Madrid compte sur son attaquant. Mais, de son côté, le Brésilien n’écarte pas l’hypothèse d’un nouveau prêt en deuxième partie de saison.
José Mourinho pensait mettre fin au feuilleton dès la semaine dernière. A la veille du match de Ligue des Champions remporté face à la Roma (4-3), le coach du Real Madrid avait catégoriquement fermé la porte au départ d’Endrick. L’attaquant de 20 ans fait pourtant l’objet de rumeurs persistantes depuis quelques semaines.
Seulement apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues, pour un total de 107 minutes passées sur les terrains, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais vit mal sa situation dans la capitale espagnole. Le Brésilien espérait un temps de jeu supérieur et c’est justement ce que lui proposent ses courtisans, notamment en Italie avec la Roma et le Milan AC, en plus de Lyon, également cité parmi ses possibles destinations. Alors malgré l’avertissement public de José Mourinho, Endrick et son entourage comptent bien obtenir le dernier mot. Le président de Roc Nation, l’agence qui gère les intérêts du Merengue, a lui aussi prévenu le Real Madrid.

Endrick donne la priorité au Real

« Je pense que c'est un processus en cours, a confié Michael Yormack à SportsBoom. Il faut voir comment les choses vont évoluer d'ici la fin de l'année, avant la prochaine période de mercato. Nous avons eu une très bonne discussion, il est extrêmement talentueux et très désireux de jouer, alors nous verrons ce qui se passera. Il aime Madrid, il aime l'équipe et ses coéquipiers, mais en fin de compte, si l'on considère la durée d'une carrière qui est courte, il souhaite en profiter au maximum. Je pense que son premier choix serait de rester au Real Madrid, mais il a besoin de jouer. » Autrement dit, si la situation n’évolue pas, Endrick ne s’interdit pas de forcer son départ en prêt.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

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