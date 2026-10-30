Le « nouveau Kvaratskhelia » est au PSG, ça va faire mal

tu fais pitié...
n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois
Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence
"...50 millions d'euros ... C’est pile poil le montant que le PSG a déboursé en août dernier pour s'offrir Ferran Torres..." Ferran Torres a coûté 45 M€, pas plus. https://uploads.disquscdn.com/images/4636128725c1011d835ae07191bc75ca32ba8857f6249f37fe89ea7834b1eb25.png?w=800&h=272
Pffffffffffffffff quel article de merde!!!et depuis 1999 il.y a des stats????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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✅ Il est là le premier but en @Ligue1 pour Mika Godts avec le @PSG_inside ! #PSGOL