Le « nouveau Kvaratskhelia » est au PSG, ça va faire mal

Le PSG a perdu Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés contre le Barça la semaine dernière. Mais le club parisien peut être serein grâce à la présence de Mika Godts dans son effectif.

La victoire du Paris Saint-Germain contre Barcelone la semaine dernière en Ligue des Champions va laisser des traces. Le club parisien a réalisé un match référence et peut s’en féliciter. Luis Enrique aurait cependant aimé ne pas avoir à subir la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia . Victime d’une rupture des ligaments croisés, le Géorgien sera absent au minimum six mois. Un vrai coup dur pour le PSG, qui pourrait recruter l’été prochain pour compenser cette perte colossale.

Ce n’est pas certain néanmoins car au sein de l’effectif Bleu et Rouge, un joueur pourrait bien tirer profit de cette situation : Mika Godts. Recruté pour 55 millions d’euros bonus compris en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier, l’international belge de 21 ans monte en puissance. Remplaçant contre l’OL lundi soir, il a été décisif lors de son entrée en jeu avec un but et une passe décisive. De quoi faire monter la sauce dans la presse française mais pas seulement. En Espagne, on considère déjà Mika Godts comme le « nouveau Khvicha Kvaratskhelia » de Luis Enrique.

« Mika Godts a l'opportunité d'accroître son influence. Sa prestation contre Lyon a démontré qu'il peut être décisif, tant en termes de buts que de passes décisives, depuis l'aile gauche, poste qu'occupe habituellement l'international géorgien. L’entraîneur espagnol n'a jamais perdu confiance en son joueur. Lors de ses dernières apparitions, Luis Enrique a expliqué que son adaptation nécessitait du temps et que le club était satisfait de ses progrès » abonde le média Fichajes, convaincu que Mika Godts a le potentiel pour faire oublier sur la durée un joueur prépondérant dans le collectif parisien tel que Khvicha Kvaratskhelia.

Luis Enrique et les supporters du PSG l’espèrent aussi, même s’il faudra que le Belge prouve sur la durée avant de pouvoir jouir d’un tel statut. Une chose est en tout cas certaine, l’absence sur le long terme de l’ancien Napolitain va offrir à Mika Godts plus de temps de jeu et davantage d’occasions de prouver son niveau à son entraîneur.