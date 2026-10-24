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Le PSG veut Endrick pour remplacer Kvaratskhelia

PSG
parEric Bethsy
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Confronté à la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain n’écarte pas l’hypothèse d’un recrutement. Le club de la capitale s’intéresse justement au Brésilien Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid.
Difficile de dire si le Paris Saint-Germain a pris sa décision. En tout cas, la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia a forcément provoqué une réflexion en interne. Le double champion d’Europe s’est sans doute interrogé sur la pertinence de remplacer son ailier sur le marché des transferts. « Aucune blessure ne signifie qu'il faut signer des nouveaux joueurs, a calmé Luis Enrique en conférence de presse ce samedi. Au début de saison, j'ai dit qu'on pouvait tout supporter même s'il y aura des blessures importantes. »
Il n’empêche que l’entraîneur parisien n’écarte pas non plus l’arrivée d’un renfort pour son secteur offensif. « On reste à l'écoute des opportunités, a-t-il précisé. C'est une possibilité que nous avons. » Autant dire que Luis Campos a déjà commencé à étudier le marché. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain pourrait privilégier une opération peu onéreuse comme un simple prêt, d’où la piste menant à Endrick. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le club de la capitale s’ajoute à la liste des prétendants du Brésilien où l’on retrouve déjà la Roma, le Milan AC, Manchester United mais aussi l’Olympique Lyonnais.

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Rappelons que l’attaquant de 20 ans reste mécontent de son faible temps de jeu au Real Madrid. José Mourinho s’est publiquement opposé à son départ cet hiver. Mais l’agent du Brésilien continue d’envisager une nouvelle expérience en deuxième partie de saison. Ce sera peut-être une bonne opportunité pour le Paris Saint-Germain sachant que le Madrilène peut évoluer dans l’axe ou sur le côté droit. Reste à savoir si la destination séduira Endrick alors que Luis Enrique ne pourra pas lui offrir la moindre garantie sportive.
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Derniers commentaires

Le PSG veut Endrick pour remplacer Kvaratskhelia

Le PSG veut... Endrick restera à Madrid. Mourinho veut le garder. Le PSG n'a aucune chance avec Endrick.

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Je suis deja assez intelligent pour que tu viennes reprendre mes répliques comme un attardé 😉 Avec ton champ lexical de 3 mot et demi ca sent très fort le déficient mental

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

tu fais rien du tout toi l'abruti T'es un social warrior du net..un bouffon qui se donne de l'importance en se la jouant racaille violente ! Enfant de cas soc, j'aimerais bien voir la gueule du mec et de la meuf qui ont pondu une merde pareille :) Ca sent la consanguinité dans ta famille toi vu ton QI de mongolien

« Il pénalise l'équipe », Mbappé agressé avant le Clasico

Le mec est un ancien international mdr Alors oui comparé à toi l'anonyme c'est carrément un expert lol A vous entendre meme des anciens internationaux n'auraient pas le droit de donner leur avis sur votre starlette

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Les journaleux qui sont bien à l'abri et qui critiquent sans arrêt les joueurs parce qu'ils ont un coup de mou. Ridicule.

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