Le PSG veut Endrick pour remplacer Kvaratskhelia

Le PSG veut... Endrick restera à Madrid. Mourinho veut le garder. Le PSG n'a aucune chance avec Endrick.
Je suis deja assez intelligent pour que tu viennes reprendre mes répliques comme un attardé 😉 Avec ton champ lexical de 3 mot et demi ca sent très fort le déficient mental
tu fais rien du tout toi l'abruti T'es un social warrior du net..un bouffon qui se donne de l'importance en se la jouant racaille violente ! Enfant de cas soc, j'aimerais bien voir la gueule du mec et de la meuf qui ont pondu une merde pareille :) Ca sent la consanguinité dans ta famille toi vu ton QI de mongolien
Le mec est un ancien international mdr Alors oui comparé à toi l'anonyme c'est carrément un expert lol A vous entendre meme des anciens internationaux n'auraient pas le droit de donner leur avis sur votre starlette
Les journaleux qui sont bien à l'abri et qui critiquent sans arrêt les joueurs parce qu'ils ont un coup de mou. Ridicule.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|9
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|3
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|7
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|3
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|2
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|1
|9
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|3
|0
|4
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|17
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|4
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|-3
|7
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|2
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|6
|7
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|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 #Fenerbahçe Endrick continues to attract interest from Manchester United, PSG, Roma and Milan as uncertainty remains over his short-term future. 👀 Interest → Several major European clubs are closely monitoring the Brazilian forward's situation. 🔄 → His representatives
#EXCL - US Lecce's 21yo towering Portuguese defender Tiago Gabriel is targeted by Italian giants! AC Milan and AS Roma are closely tracking the 1.96m center-back, with Milan already holding initial talks via intermediaries. @ekremkonur @www442ch 4-4-2.com/premier-league…