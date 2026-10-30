Lille - Lens : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

La liberté d'expression encore en danger... et nos dirigeants qui... par lâcheté... ne soutiennent pas Kylian Mbappé en se terrant dans le mutisme. C'est honteux !
Pete un coup la rageuse
J'espère qu'Endrick reviendra à l'OL dès cet hiver.
Oui et en 93 Tapis à acheter une ligue des champions... Si tu veux jouer à ce jeu là
Nous explique la sardine avariée, 9è de FarmersLigue … 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11
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