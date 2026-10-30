ICONSPORT_274749_0015
Arnault Paris FC

Paris FC : Antoine Arnault prend les commandes avec élégance

Paris FC
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Pierre Ferracci ayant décidé de laisser sa place à la présidence du Paris Football Club, c'est Antoine Arnault qui lui succède. Au moment de devenir le président de l'autre club de la capitale, l'homme d'affaires a tenu à saluer son prédécesseur.
Président du Paris FC depuis quatorze ans, Pierre Ferracci a décidé qu'à 74 ans il était temps pour lui de laisser sa place, après avoir réussi à faire monter le PFC en Ligue 1. Pour Antoine Arnault, propriétaire et nouveau patron du club parisien, cela ne pouvait se faire sans un vrai hommage. Et ce dimanche, au stade Jean-Bouin, lors de la rencontre entre le Paris FC et l’AS Monaco un hommage sera rendu à Pierre Ferracci. Pour Antoine Arnault, il était évident qu'il fallait marquer le coup vis-à-vis de celui qui a réussi à faire des équipes masculines et féminines du Paris FC des places fortes du football hexagonal.

De président à président d'honneur du Paris FC

Dans un communiqué, le fils de Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches de la planète, a rendu hommage au désormais ancien président du Paris Football Club, leque va devenir président d'honneur. « Pierre Ferracci m’a annoncé, il y a quelque temps, son envie de passer le relais après 20 ans d’engagement et de passion à la tête du Paris FC. De la CFA à la Ligue 1, Pierre a tout connu et tout vécu avec ce club, qu’il aura fait grandir de manière incroyable et pour lequel il s’est tant investi, à tous les niveaux. Le Paris FC lui doit énormément. Bien sûr, la montée historique de notre équipe masculine en Ligue 1, mais aussi le développement remarquable de notre équipe féminine, avec à la clé une victoire en Coupe de France. Ces réussites sont le fruit de sa détermination et de son engagement pendant toutes ces années. Je suis très heureux et honoré de prendre ta suite, Pierre, même si tu ne seras jamais bien loin puisque tu resteras à nos côtés en tant que Président d’honneur. Dimanche, à Jean-Bouin, nous serons tous là pour encourager nos joueurs et te dire, tous ensemble et tout simplement: Merci Pierre ! »
Articles Recommandés
ICONSPORT_363230_0211 Restes
OM

Guillaume Restes à l’OM, McCourt est dans le coup

ICONSPORT_377826_0057
Ligue 1

Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent

Ligue 1
Ligue 1

Lille - Lens : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_376482_0019
PSG

Rothen a une terrible nouvelle sur le mercato du PSG

Fil Info

Guillaume Restes à l’OM, McCourt est dans le coup
Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent
Lille - Lens : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)
Rothen a une terrible nouvelle sur le mercato du PSG
Real : Deux offres XXL pour Endrick, le téléphone chauffe
L'OM a un très grand buteur, Emerson l'annonce
L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs
Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)
Nice-Rennes : Les compos (19h sur Ligue1+2)

Derniers commentaires

« Mbappé va perdre moins d'argent que la Liga » : l'Espagne tremble

La liberté d'expression encore en danger... et nos dirigeants qui... par lâcheté... ne soutiennent pas Kylian Mbappé en se terrant dans le mutisme. C'est honteux !

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Pete un coup la rageuse

Real : Deux offres XXL pour Endrick, le téléphone chauffe

J'espère qu'Endrick reviendra à l'OL dès cet hiver.

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Oui et en 93 Tapis à acheter une ligue des champions... Si tu veux jouer à ce jeu là

Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

Nous explique la sardine avariée, 9è de FarmersLigue … 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2Rennes logo
Rennes
16951320191
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13841316124
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading