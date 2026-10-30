Paris FC : Antoine Arnault prend les commandes avec élégance

Pierre Ferracci ayant décidé de laisser sa place à la présidence du Paris Football Club, c'est Antoine Arnault qui lui succède. Au moment de devenir le président de l'autre club de la capitale, l'homme d'affaires a tenu à saluer son prédécesseur.

Président du Paris FC depuis quatorze ans, Pierre Ferracci a décidé qu'à 74 ans il était temps pour lui de laisser sa place, après avoir réussi à faire monter le PFC en Ligue 1 . Pour Antoine Arnault, propriétaire et nouveau patron du club parisien, cela ne pouvait se faire sans un vrai hommage. Et ce dimanche, au stade Jean-Bouin, lors de la rencontre entre le Paris FC et l’AS Monaco un hommage sera rendu à Pierre Ferracci. Pour Antoine Arnault, il était évident qu'il fallait marquer le coup vis-à-vis de celui qui a réussi à faire des équipes masculines et féminines du Paris FC des places fortes du football hexagonal.

De président à président d'honneur du Paris FC

Dans un communiqué, le fils de Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches de la planète, a rendu hommage au désormais ancien président du Paris Football Club, leque va devenir président d'honneur. « Pierre Ferracci m’a annoncé, il y a quelque temps, son envie de passer le relais après 20 ans d’engagement et de passion à la tête du Paris FC. De la CFA à la Ligue 1, Pierre a tout connu et tout vécu avec ce club, qu’il aura fait grandir de manière incroyable et pour lequel il s’est tant investi, à tous les niveaux. Le Paris FC lui doit énormément. Bien sûr, la montée historique de notre équipe masculine en Ligue 1, mais aussi le développement remarquable de notre équipe féminine, avec à la clé une victoire en Coupe de France. Ces réussites sont le fruit de sa détermination et de son engagement pendant toutes ces années. Je suis très heureux et honoré de prendre ta suite, Pierre, même si tu ne seras jamais bien loin puisque tu resteras à nos côtés en tant que Président d’honneur. Dimanche, à Jean-Bouin, nous serons tous là pour encourager nos joueurs et te dire, tous ensemble et tout simplement: Merci Pierre ! »