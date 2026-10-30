L'OM a un très grand buteur, Emerson l'annonce

L'OM a un très grand buteur, Emerson l'annonce

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parCorentin Facy
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Les supporters de l’OM espèrent vite découvrir le jeune attaquant Antoine Valero avec les professionnels. Celui qui empile les buts avec la réserve a reçu les éloges du vice-capitaine olympien Emerson.
Auteur de trois passes décisives lors des trois dernières journées de Ligue 1, le latéral gauche marseillais Emerson est en pleine bourre. Qui sait, le défenseur italien distribuera peut-être bientôt des caviars au jeune Antoine Valero. Alors que la concurrence est maigrichonne derrière Amine Gouiri, l’attaquant de 18 ans toque de plus en plus fortement à la porte de l’équipe professionnelle. Dans le groupe pour le match face à Sturm Graz, celui qui empile les buts avec la réserve aura sans doute bientôt sa chance avec les pros. Emerson est convaincu qu’Antoine Valero a le niveau pour prétendre à un rôle cette saison comme il l’a confié en conférence de presse avant la réception de Toulouse au Vélodrome lors de la 9e journée de Ligue 1.
« Il a déjà prouvé qu’il a un très grand potentiel. Il est déjà venu s’entraîner avec nous l’an dernier, on voyait qu’il avait un gros potentiel. Je suis heureux de voir des jeunes avec l’opportunité de jouer et de progresser parce que j’ai été jeune. Je lui souhaite d’avoir des opportunités. Nous, les joueurs d’expérience, on doit les aider à grandir » a confié le défenseur passé par Chelsea, West Ham et Lyon. Bruno Genesio sait que l’attente autour des Minots du centre de formation est grande. Pas question pour autant de précipiter leurs premiers pas en Ligue 1.

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« Antoine fait partie des jeunes qui ont les qualités pour pouvoir s’exprimer un jour dans ce club. Mais j’ai des références sur les jeunes pour être titulaire en Ligue 1. C’est par rapport à ça que je décide si un joueur est prêt ou pas. Je suis là pour faire des choix et les assumer, et pas pour répondre à un climat ambiant » a rappelé Bruno Genesio, qui ne précipitera donc pas la première titularisation d’Antoine Valero en Ligue 1. Reste que derrière Amine Gouiri, les solutions sont maigres pour l’entraîneur de l’OM, pas satisfait de ce qu’il voit de Neal Maupay et encore moins de Faris Moumbagna depuis le début de la saison.
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Ça étonne qui ? Marseille ce petit club de merde constamment sous perfusion arbitrale tellement ils font pitié ! Et après ils oseront chialer sur l'arbitrage. Bande de mange merde !

Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

tu fais pitié...

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

n importe quoi. j vois pas en quoi l OM a ete avantagé 1 seule fois

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Quand est-il des stats entre les années 2000 et 2008 du temps de JMA, qui s'introduisait en toute impunité dans les vestiaires des arbitres à la mi-temps ....hein vous vous en rappelez Les clubs comme Nice - Valenciennes - Troyes et j'en oubli se sont faits lésés par les agissements bien involontaires des arbitres qui étaient sous influence

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