ICONSPORT_276170_0885
Ousmane Dembélé - PSG

Ousmane Dembélé réclame 10ME au Barça

Liga12 nov. , 18:30
parQuentin Mallet
0
Le FC Barcelone n'en a pas terminé avec ses problèmes d'argent, alors que le rapport financier de l'exercice 2024-2025 révèle un impayé de 10 millions d'euros envers Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko.
Depuis de longues années désormais, Joan Laporta et le FC Barcelone sont en proie à des soucis financiers majeurs qui ralentissent fortement la progression du club par rapport aux autres cadors du football européen. De tels problèmes sont des freins, notamment lors de la période du marché des transferts puisque le président catalan doit sans cesse user de combines pour s'assurer d'enregistrer tout son effectif, en comptant les potentielles recrues, auprès de la Liga. L'épisode Dani Olmo est justement l'un des témoins majeurs de cette dynamique économique délicate. Et cela ne risque pas de s'arranger, car si l'on en croit le rapport financier de l'exercice 2024-2025, les Blaugranas doivent encore de l'argent à… Ousmane Dembélé.

Le Barça et Dembélé au tribunal

C'est en tout cas ce qu'affirme El Nacional, qui semble avoir eu vent des déboires du FC Barcelone. En effet, d'après ce dit le rapport financier, Joan Laporta est en litige avec plusieurs anciens joueurs. Parmi eux, on retrouve justement Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko. Le Ballon d'Or 2025 réclame 10 millions d'euros au Barça à cause d'un conflit avec ses anciens dirigeants. Ce dernier remonte à sa prolongation de contrat en 2022, selon laquelle le natif de Vernon s'était engagé jusqu'en 2024. Toutefois, ce bail comprenait une clause libératoire de 50 millions d'euros qui devait être partagée entre le club et le joueur.
De son côté, le PSG a réglé les 50 millions d'euros d'indemnités au moment de son recrutement en 2023, sauf que le Barça n'a, à ce jour, versé que 15 millions d'euros sur les 25 qu'il doit encore à Ousmane Dembélé et à son agent. Le litige est en cours au tribunal de première instance n°5 de Barcelone, alors qu'une audience préliminaire est attendue en décembre prochain.
0
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Et à Marseille ils jouent comme des pieds

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Cet abruti disait que Marseille etait un grand club.Paris a un plus grand palmares mais ne l'est pas.Pauvre guignol

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

sauf que la ce sont les erreurs que la direction de l'arbitrage a reconnue

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

