Ousmane Dembélé réclame 10ME au Barça

Le FC Barcelone n'en a pas terminé avec ses problèmes d'argent, alors que le rapport financier de l'exercice 2024-2025 révèle un impayé de 10 millions d'euros envers Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko.

Depuis de longues années désormais, Joan Laporta et le FC Barcelone sont en proie à des soucis financiers majeurs qui ralentissent fortement la progression du club par rapport aux autres cadors du football européen. De tels problèmes sont des freins, notamment lors de la période du marché des transferts puisque le président catalan doit sans cesse user de combines pour s'assurer d'enregistrer tout son effectif, en comptant les potentielles recrues, auprès de la Liga . L'épisode Dani Olmo est justement l'un des témoins majeurs de cette dynamique économique délicate. Et cela ne risque pas de s'arranger, car si l'on en croit le rapport financier de l'exercice 2024-2025, les Blaugranas doivent encore de l'argent à… Ousmane Dembélé.

Le Barça et Dembélé au tribunal

C'est en tout cas ce qu'affirme El Nacional, qui semble avoir eu vent des déboires du FC Barcelone. En effet, d'après ce dit le rapport financier, Joan Laporta est en litige avec plusieurs anciens joueurs. Parmi eux, on retrouve justement Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko. Le Ballon d'Or 2025 réclame 10 millions d'euros au Barça à cause d'un conflit avec ses anciens dirigeants. Ce dernier remonte à sa prolongation de contrat en 2022, selon laquelle le natif de Vernon s'était engagé jusqu'en 2024. Toutefois, ce bail comprenait une clause libératoire de 50 millions d'euros qui devait être partagée entre le club et le joueur.