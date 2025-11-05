En fin de contrat avec le Barça, le PSG négocie son arrivée

Y aurait eu penalty si le bras aurait été vers le ballon. Là c'est l'inverse.
Oui et y avait penalty.
Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle. Et c'est ''amplitude''
2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait
C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
🚨🚨La piste la plus chaude pour le PSG est Eric Garcia ! Le PSG travaille pour essayer de le faire libre l'été prochain. Si le dossier avance toujours aussi bien d’ici Janvier, Paris peut être tenté de négocier une indemnité de départ avec le Barca cet hiver. (L’EQUIPE)