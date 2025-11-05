En fin de contrat avec le Barça, le PSG négocie son arrivée

Décimé par les blessures, le PSG va-t-il recruter cet hiver ? Le club parisien a en tout cas dans l’idée de faire venir Eric Garcia, que ce soit libre en juin prochain ou dès janvier si le Barça ouvre la porte.

La situation est critique pour le Paris Saint-Germain, décimé par une avalanche de blessures en ce début de saison. Le club de la capitale a encore perdu gros mardi face au Bayern Munich avec les pépins d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Le latéral marocain et le défenseur portugais manqueront plusieurs semaines de compétition . Deux tuiles pour Luis Enrique, qui va devoir bricoler d’ici à Noël pour composer sa défense. A en croire les informations de L’Equipe, un renfort en janvier n’est pas à exclure.

Le quotidien national affirme que les Bleu et Rouge aimeraient s’offrir Eric Garcia. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2026, le polyvalent défenseur espagnol de 24 ans fait l’objet de discussions avec le PSG pour une arrivée libre l’été prochain. Mais étant donné les blessures en nombre dans l’effectif parisien durant cette saison, un transfert moyennant une faible indemnité de transfert est-il possible dès janvier ? La question se pose en interne alors que le profil du joueur fait l’unanimité et que de son côté, Eric Garcia n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Luis Enrique aime sa qualité technique ainsi que sa polyvalence, lui qui est aussi bien capable de jouer défenseur central ou latéral droit.

Le PSG négocie l'arrivée d'Eric Garcia

La question est maintenant de savoir si le club catalan acceptera de se séparer d’un joueur en pleine saison alors qu’il n’aura sans doute pas les moyens de le remplacer et que Jules Koundé n’a pas de doublure à droite, sans compter qu’Eric Garcia est très souvent titulaire avec Hansi Flick. Quoi qu’il en soit, l’intérêt pour l’ancien défenseur de Gérone et de Manchester City est bien réel du côté du PSG, qui tentera de le faire venir, que ce soit dès janvier ou l’été prochain en tant que joueur libre. La volonté d’Eric Garcia n’a en revanche pas filtré et pour l’heure, on ignore si le joueur formé à Barcelone est favorable à un départ vers la capitale française.