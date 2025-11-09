ICONSPORT_275095_0316

Le Barça a un énorme coup de coeur pour un Lyonnais

OL09 nov. , 18:00
parMehdi Lunay
Actuellement blessé à la cheville, Malick Fofana n'en reste pas moins suivi au mercato. L'ailier belge de l'OL est désormais sur les tablettes du FC Barcelone.
La vie n'est pas simple quand votre meilleur joueur est absent. L'Olympique Lyonnais le constate amèrement avec Malick Fofana. L'ailier belge s'est gravement blessé à la cheville contre Strasbourg il y a deux semaines et depuis l'OL ne gagne plus. Les Gones ont enchaîné deux nuls en Ligue 1 contre le Paris FC et Brest ainsi qu'une défaite au Betis en Ligue Europa. Si Moreira et Sulc ont performé, Lyon peine quand même à déstabiliser les défenses adverses sans son feu follet habituel. De quoi confirmer à l'Europe entière tout le potentiel de Malick Fofana.

Barcelone convoite Fofana

L'été dernier, les cadors avaient été frileux avec l'OL et son jeune belge. Liverpool et le Bayern Munich s'étaient renseignés sur le joueur sans aller beaucoup plus loin. Everton était finalement le plus entreprenant mais l'actuel 11e de Premier League ne tentait pas du tout Fofana. L'ancien joueur de La Gantoise aura des prétendants plus séduisants dans les prochains mois. Le quotidien catalan Sport en révèle déjà un avec le FC Barcelone.
Les Blaugrana font de l'international belge leur priorité numéro 1 pour occuper le côté gauche la saison prochaine. Sans Raphinha blessé, c'est Marcus Rashford qui tient ce rôle actuellement. L'Anglais se débrouille bien mais il n'est que prêté au Barça. Son achat définitif coûtera trop cher aux Catalans qui lorgnent donc sur Fofana. Ils sont conscients d'avoir affaire à un grand talent du football européen. La direction barcelonaise discute déjà avec l'entourage du joueur pour un futur transfert. Reste à convaincre l'OL qui ne fera aucun cadeau sur le plan financier pour sa principale valeur marchande.  
