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Olivia Rodrigo signe au FC Barcelone

Liga21 avr. , 11:40
parGuillaume Conte
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Désireux de mettre en avant les meilleures artistes au monde, le sponsor du FC Barcelone a décidé de frapper un grand coup pour le prochain Clasico.
Pour le match face au Real Madrid qui sera peut-être celui du titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone a préparé une opération spéciale avec son sponsor maillot. La plateforme de streaming musicale Spotify paye plus de 60 millions d’euros par an pour figurer sur la tenue des blaugrana. Et à ce titre, le service suédois de musique a un peu tous les droits. Chaque année, il s’autorise à faire disparaitre son nom pour mettre en avant un artiste très en vue sur sa plateforme. Après les Rolling Stones ou Coldplay, c’est Olivia Rodrigo qui va être mise en avant sur le maillot des Catalans pour le choc du 10 mai prochain.
Il faut dire que la chanteuse californienne fait un véritable carton après s’être fait connaitre dans des séries pour adolescents sur Disney. Mais ses deux premiers albums l’ont faite passer dans une autre dimension avec plus de 6 milliards d’écroute sur Youtube notamment, et 40 millions de téléchargements sur Spotify. Nul doute que ce chiffre devrait continuer de grimper avec cette mise en avant révélée par Mundo Deportivo, le média proche du FC Barcelone.
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Derniers commentaires

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en 3 matchs??

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Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

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Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

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Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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