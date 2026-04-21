Olivia Rodrigo signe au FC Barcelone

Désireux de mettre en avant les meilleures artistes au monde, le sponsor du FC Barcelone a décidé de frapper un grand coup pour le prochain Clasico.

Pour le match face au Real Madrid qui sera peut-être celui du titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone a préparé une opération spéciale avec son sponsor maillot. La plateforme de streaming musicale Spotify paye plus de 60 millions d’euros par an pour figurer sur la tenue des blaugrana. Et à ce titre, le service suédois de musique a un peu tous les droits. Chaque année, il s’autorise à faire disparaitre son nom pour mettre en avant un artiste très en vue sur sa plateforme. Après les Rolling Stones ou Coldplay, c’est Olivia Rodrigo qui va être mise en avant sur le maillot des Catalans pour le choc du 10 mai prochain.

Il faut dire que la chanteuse californienne fait un véritable carton après s’être fait connaitre dans des séries pour adolescents sur Disney. Mais ses deux premiers albums l’ont faite passer dans une autre dimension avec plus de 6 milliards d’écroute sur Youtube notamment, et 40 millions de téléchargements sur Spotify. Nul doute que ce chiffre devrait continuer de grimper avec cette mise en avant révélée par Mundo Deportivo, le média proche du FC Barcelone.