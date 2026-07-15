Thierry Henry a honte de la France

Longtemps séduit par l’équipe de France durant le Mondial 2026, Thierry Henry ne s’attendait pas à voir les Bleus sombrer face à l’Espagne (2-0) mardi. L’ancien attaquant parle d’une performance honteuse de ses compatriotes.

Thierry Henry se sent trahi. Tout au long de la Coupe du monde, le consultant de la chaîne Fox n’a cessé de complimenter l’équipe de France et son attaque. Le Français était surtout dithyrambique envers les stars Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise qui n’ont pas répondu aux attentes lors de la demi-finale perdue contre l’Espagne. Plus qu’une contre-performance, l’ancien attaquant a vu match honteux au niveau de l'attitude.

C'est inacceptable - Thierry Henry

« Ce n’était pas une performance de demi-finale de Coupe du monde, c’était une honte, a lâché le champion du monde 1998. Avec la qualité présente dans ce vestiaire, il n’y a absolument aucune excuse pour jouer avec si peu d’intensité, si peu de courage et si peu de fierté. J’en ai assez d’entendre parler de talent. Le talent ne sert à rien si vous ne vous battez pas. L’Espagne voulait chaque second ballon, chaque duel et chaque attaque plus que la France. C’est inacceptable pour une équipe qui prétend vouloir devenir championne du monde. »

« Trop de joueurs se sont cachés quand le match est devenu difficile, a-t-il dénoncé. Où étaient les leaders ? Où était la personnalité ? Porter le maillot de la France implique une responsabilité, et ce soir, trop d’entre eux ont complètement échoué à cette responsabilité. On ne peut pas se balader, perdre des passes simples, refuser de presser et s’attendre à battre une équipe comme l’Espagne. Ils ont fait paraître la France lente, confuse et complètement à court d’idées. C’était douloureux à regarder. Si vous n’avez pas le courage de vous battre dans une demi-finale de Coupe du monde, alors vous ne méritez pas d’être en finale. Point final. »

« L’Espagne n’a pas seulement surpassé la France, elle l’a surpassée en travail, en intelligence et en classe. Chaque joueur dans ce vestiaire doit se regarder dans la glace parce que cette performance était loin, très loin du niveau de la France. La réputation ne vous sauvera pas. Les médailles ne sont pas données pour les grands noms, elles sont gagnées par des joueurs prêts à se battre pour chaque balle, et ce soir, l’Espagne la voulait bien plus », a constaté Thierry Henry, sans même parler de la supériorité technique et tactique de la Roja.