L’ASSE confirme la signature d’Aron Csongvai

Comme attendu, le milieu de terrain Aron Csongvai s’est engagé ce mercredi en faveur de l’ASSE.

« Ce mercredi, l’AS Saint-Étienne et l’AIK Fotboll (Suède) ont trouvé un accord concernant le transfert d’Áron Csongvai (25 ans). L’international hongrois devient la cinquième recrue de l’été des Verts » explique le club forézien sur son site officiel. Une satisfaction pour le directeur sportif des Verts Loïc Perrin. « Áron est un profil de milieu défensif qui va nous apporter de la puissance, de l'impact dans ce secteur important. C'est un joueur avec de la personnalité, une mentalité irréprochable et surtout un profil fiable capable d'enchaîner les rencontres » a apprécié l’ancien capitaine de l’ASSE, satisfait de pouvoir enrichir l’effectif avec la signature du milieu de terrain hongrois de 25 ans.