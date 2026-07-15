Le onze de l’OL contre le Servette FC (18h30 sur OL Play)

Le onze de l’OL contre le Servette FC (18h30 sur OL Play)

OL15 juil. , 17:42
parCorentin Facy
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Match amical
Olympique Lyonnais - Servette FC (18h30) 
Le onze de l'OL : Descamps, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, Morton, Bidstrup, Tolisso, Boudache, Himbert, Duranville
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Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Derniers commentaires

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Le problème c est face au clubs anglais qui ont beaucoup de moyen......

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Ah mais je suis 100% d'accord avec toi qu'on doit faire mieux et acheter de meilleurs joueurs mais pas les surpayer. Faut vraiment être ferme la dessus car ça nous aidera à l'avenir. Les clubs finiront par comprendre qu'ils n'auront pas plus que le juste prix de notre part

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Et si au final on passe de diomande bouaddi ortonez a ....digne ferran non merci. . On a bien vendu ramos lee etc plus l argent de la c1 on doit faire bien mieux !

L’OL et l’OM se l’arrachent, il choisit Paris

Tant mieux pour lui après perso j’en suis pas fan

OM : Abdelli va choquer, la Ligue 1 peut trembler

Le pauvre il ce fait meme remballer par certains marseillais 🥳🤣

Ligue 1

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Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
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O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
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54341661260546
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Strasbourg
533415811584711
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Lorient
45341112114851-3
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Toulouse
44331281347461
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Paris
44341111124750-3
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3934109154355-12
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