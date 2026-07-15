Le onze de l’OL contre le Servette FC (18h30 sur OL Play)

Le PSG refuse de payer 120 ME pour Diomandé

Ah mais je suis 100% d'accord avec toi qu'on doit faire mieux et acheter de meilleurs joueurs mais pas les surpayer. Faut vraiment être ferme la dessus car ça nous aidera à l'avenir. Les clubs finiront par comprendre qu'ils n'auront pas plus que le juste prix de notre part