Olise est chaud pour signer, le Barça tente une folie

Ben NON Bruno , et avec tout le respect qui se doit, "le linge sale se lave en famille et non avec les voisins" , l'explication du comment et pourquoi du fonctionnement du club , ok avec les médias, mais en ce qui concerne les explications (sans doute méritées) avec les joueurs , OUI , mais seulement dans les vestiaires !!! , à chacun son égo , et parfois, ça peut faire plus de mal que du bien . 🤞 pour que l’OM retrouve ses couleurs, la saison va être longue, très très longue
Ahaha ouais 🤡💩🏳️⚧️🏳️🌈🚩🏁🏴☠️🏴🏳️
Maximum aussi… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Le mercato se prépare toute l'année, pas seulement quand il est officiellement ouvert.
Théorie fumeuse.. La rapport ?? Ca fait 10ans que MLD a vendu le club !! Et bien plus longtemps que RLD na plus rien avoir avec Adidas... Et autre question aussi Sunderland a til pour équipementier Adidas ?? J'en sais rien j'ai pas vérifié mais meme en admettant que oui jy verrai pas non plus une quelconque paranoïa sur la chose.... cest partir loin la
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
🚨#FCBayern Barcelona aware of Michael Olise’s preference for La Liga if he leaves Bayern. 📌 Bayern → Determined to keep him. 📑 → Until 2029, no release clause. 💷 → Any move requires major financial commitment.
🚨#AtleticoMadrid Barcelona monitoring Atletico’s 31yo Marcos Llorente. 📑 Contract → Expires next summer. 📌 Atletico → Confident of renewal talks. 👀 Interest → Liverpool, Chelsea, Man City & Bayern also watching.