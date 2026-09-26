Olise est chaud pour signer, le Barça tente une folie
Michael Olise

Olise est chaud pour signer, le Barça tente une folie

Liga26 sept. , 21:00
parEric Bethsy
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Alors que le Bayern Munich souhaite prolonger son contrat, Michael Olise semble imaginer son avenir en Espagne. L’information n’a pas échappé au FC Barcelone, prêt à devancer le Real Madrid pour la signature de l’international français.
Le Bayern Munich affiche clairement ses intentions. Opposé au départ de Michael Olise (24 ans) cet été, le club bavarois espère maintenant le convaincre de prolonger. « Olise est sous contrat jusqu'en 2029, a rappelé le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge au journal AZ. A un moment donné, le club devra s'asseoir avec lui et lui présenter une offre appropriée. Il est exceptionnel à son poste. »
Le champion d’Allemagne devra se montrer particulièrement convaincant auprès de son ailier. Durant le mercato estival, de nombreuses rumeurs circulaient sur l’attirance de Michael Olise pour le Real Madrid. La tendance se confirme puisque l’international français serait plus généralement ouvert à un transfert en Espagne. L’information n’a pas échappé au FC Barcelone, prévient le journaliste Ekrem Konur. Après le gros coup Rodri, le club catalan pourrait priver la Maison Blanche d’une nouvelle signature d’envergure. Reste à savoir si le Barça possède les fonds nécessaires pour une telle opération. Il paraît évident que le Bayern Munich réclamera un montant particulièrement élevé en cas de départ de son joueur.

Le Barça en a-t-il vraiment besoin ?

On peut aussi douter de la pertinence de cette idée pour les Blaugrana. Habitué à évoluer à droite, Michael Olise n’a pas vraiment le profil d’une doublure derrière Lamine Yamal. Il serait étonnant que le Barça amène un concurrent aussi coriace pour sa star. Quant au rôle de meneur de jeu, que l’ancien joueur de Crystal Palace peut également tenir, l’entraîneur Hansi Flick n’a pas à se plaindre des performances de Fermin Lopez et de Dani Olmo. Michael Olise au FC Barcelone, mieux vaut prendre la rumeur avec précaution.
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