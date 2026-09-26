OL : Un Lyonnais à l'Atlético, c'est 50 ME ou rien

Meilleur buteur de l’OL en 2025-2026, Pavel Sulc réalise un excellent début de saison avec déjà 3 passes décisives en Ligue 1. Plusieurs clubs sont intéressés par le Tchèque, dont l’Atlético de Madrid.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en provenance du Viktoria Plzen pour seulement 7,5 millions d’euros en août 2025, Pavel Sulc fait partie des très bons coups réalisés par Matthieu Louis-Jean sur le marché des transferts ces derniers mois. L’attaquant tchèque de 25 ans a été le meilleur buteur des Gones l’an passé. Un départ était envisagé ces derniers mois pour renflouer les caisses, mais Sulc est finalement resté et son début de saison est excellent.

Lyon réclame 50 ME pour Sulc

Complémentaire avec Nuamah et Openda, il a déjà réalisé 3 passes décisives en Ligue 1. Des performances qui attirent toujours plus de courtisans, selon Hooligan Soccer. Le média affirme qu’en plus de Leeds United et de la Juventus Turin, Aston Villa, Tottenham ainsi que l’Atlético de Madrid sont très intéressés par l’ex-attaquant du Viktoria Plzen. Sa polyvalence est appréciée, tout autant que sa faculté à se montrer décisif aussi bien par le but que par la passe.

Les dirigeants lyonnais ont toutefois conscience de la valeur sportive de Pavel Sulc et ne le braderont pas. Le média l’affirme, l’Olympique Lyonnais réclame 50 millions d’euros pour se séparer de l’international tchèque aux 24 sélections (5 buts). Une somme copieuse pour Pavel Sulc, dont le contrat expire en juin 2029, mais qui place le club rhodanien en position de force pour négocier une potentielle vente dans les semaines ou les mois à venir.

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La question est maintenant de savoir si les clubs intéressés par le natif de Karlovy Vary tenteront une offensive en janvier prochain, ou s’ils attendront plutôt l’été prochain. La direction de l’OL tentera évidemment de le conserver toute la saison, car un départ de Sulc en cours de saison risque de fortement à déplaire à Paulo Fonseca et plus encore dans une saison où Lyon a des objectifs élevés en Ligue 1 mais aussi en Europa League.