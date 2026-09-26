OL : Un Lyonnais à l'Atlético, c'est 50 ME ou rien

OL : Un Lyonnais à l'Atlético, c'est 50 ME ou rien

OL26 sept. , 20:30
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Meilleur buteur de l’OL en 2025-2026, Pavel Sulc réalise un excellent début de saison avec déjà 3 passes décisives en Ligue 1. Plusieurs clubs sont intéressés par le Tchèque, dont l’Atlético de Madrid.
Recruté par l’Olympique Lyonnais en provenance du Viktoria Plzen pour seulement 7,5 millions d’euros en août 2025, Pavel Sulc fait partie des très bons coups réalisés par Matthieu Louis-Jean sur le marché des transferts ces derniers mois. L’attaquant tchèque de 25 ans a été le meilleur buteur des Gones l’an passé. Un départ était envisagé ces derniers mois pour renflouer les caisses, mais Sulc est finalement resté et son début de saison est excellent.

Lyon réclame 50 ME pour Sulc

Complémentaire avec Nuamah et Openda, il a déjà réalisé 3 passes décisives en Ligue 1. Des performances qui attirent toujours plus de courtisans, selon Hooligan Soccer. Le média affirme qu’en plus de Leeds United et de la Juventus Turin, Aston Villa, Tottenham ainsi que l’Atlético de Madrid sont très intéressés par l’ex-attaquant du Viktoria Plzen. Sa polyvalence est appréciée, tout autant que sa faculté à se montrer décisif aussi bien par le but que par la passe.
Les dirigeants lyonnais ont toutefois conscience de la valeur sportive de Pavel Sulc et ne le braderont pas. Le média l’affirme, l’Olympique Lyonnais réclame 50 millions d’euros pour se séparer de l’international tchèque aux 24 sélections (5 buts). Une somme copieuse pour Pavel Sulc, dont le contrat expire en juin 2029, mais qui place le club rhodanien en position de force pour négocier une potentielle vente dans les semaines ou les mois à venir.

Lire aussi

L’OL va perdre gros à cause de SulcL’OL va perdre gros à cause de Sulc
La question est maintenant de savoir si les clubs intéressés par le natif de Karlovy Vary tenteront une offensive en janvier prochain, ou s’ils attendront plutôt l’été prochain. La direction de l’OL tentera évidemment de le conserver toute la saison, car un départ de Sulc en cours de saison risque de fortement à déplaire à Paulo Fonseca et plus encore dans une saison où Lyon a des objectifs élevés en Ligue 1 mais aussi en Europa League.
Articles Recommandés
Olise Est Chaud Pour Signer Le Barca Tente Une Folie
Liga

Olise est chaud pour signer, le Barça tente une folie

Lalgerie Libere Amine Gouiri Lom Est Fixe
OM

L'Algérie libère Amine Gouiri, l'OM est fixé

Edf Dembele Lynche Et Elu Cancre Des Bleus
Equipe de France

EdF : Dembélé lynché et élu cancre des Bleus

Angleterre Espagne Les Compos 20h45 Sur Lequipe Live Foot
Foot Europeen

Angleterre-Espagne : Les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

Fil Info

26 sept. , 21:00
Olise est chaud pour signer, le Barça tente une folie
26 sept. , 20:00
L'Algérie libère Amine Gouiri, l'OM est fixé
26 sept. , 19:30
EdF : Dembélé lynché et élu cancre des Bleus
26 sept. , 19:23
Angleterre-Espagne : Les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)
26 sept. , 19:04
Le verdict est tombé, ouf de soulagement pour Mbappé
26 sept. , 19:00
Kylian Mbappé absent de longs mois, un spécialiste craint le pire
26 sept. , 18:30
EdF : Cherki pose déjà un problème à Zidane
26 sept. , 18:00
95 ME pour Nantes, Kita va se faire rouler
26 sept. , 17:30
EdF : La blessure de Mbappé fêtée, Riolo enchaîne les insultes

Derniers commentaires

OM : Genesio pète un plomb, Marseille lui donne raison

Ben NON Bruno , et avec tout le respect qui se doit, "le linge sale se lave en famille et non avec les voisins" , l'explication du comment et pourquoi du fonctionnement du club , ok avec les médias, mais en ce qui concerne les explications (sans doute méritées) avec les joueurs , OUI , mais seulement dans les vestiaires !!! , à chacun son égo , et parfois, ça peut faire plus de mal que du bien . 🤞 pour que l’OM retrouve ses couleurs, la saison va être longue, très très longue

OL : Un Lyonnais à l'Atlético, c'est 50 ME ou rien

Ahaha ouais 🤡💩🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🚩🏁🏴‍☠️🏴🏳️

OL : Un Lyonnais à l'Atlético, c'est 50 ME ou rien

Maximum aussi… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tyler Morton, l'inquiétante rumeur est confirmée

Le mercato se prépare toute l'année, pas seulement quand il est officiellement ouvert.

Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

Théorie fumeuse.. La rapport ?? Ca fait 10ans que MLD a vendu le club !! Et bien plus longtemps que RLD na plus rien avoir avec Adidas... Et autre question aussi Sunderland a til pour équipementier Adidas ?? J'en sais rien j'ai pas vérifié mais meme en admettant que oui jy verrai pas non plus une quelconque paranoïa sur la chose.... cest partir loin la

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading