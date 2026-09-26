Kylian Mbappé absent de longs mois, un spécialiste craint le pire

Victime d’une lésion tendineuse lors du match entre la France et la Turquie vendredi soir selon la Fédération française de football, Kylian Mbappé pourrait manquer de longs mois de compétition.

Accroc au but, Kylian Mbappé aurait certainement préféré ne pas faire trembler les filets, vendredi soir en Turquie, si cela avait pu lui permettre de ne pas se blesser. Mais sur sa frappe qui a permis aux Bleus d’ouvrir le score et de l’emporter (0-1), l’attaquant du Real Madrid s’est blessé . Très vite, le capitaine tricolore s’est tenu le genou. Il n’a pas célébré son but, comprenant rapidement que quelque chose clochait au niveau de son genou. Remplacé dans la foulée par Désiré Doué, Kylian Mbappé a été renvoyé à Madrid par le staff médical de l’équipe de France, qui a officialisé son forfait pour les trois matchs de Ligue des Nations à venir en raison d’une lésion tendineuse.

Une blessure rarement évoquée dans le monde du football et dont la durée d’indisponibilité est par conséquent assez floue. L’Equipe a donc été interrogé un kiné-préparateur pour en savoir plus. Et le pronostic est assez pessimiste. « Il peut s'agir du tendon quadricipital ou des ischios plutôt à l'arrière de la cuisse, poursuit notre kiné-préparateur. Si c'est une lésion tendineuse, ça peut être long » s’inquiète le spécialiste interrogé par le quotidien national, avant de poursuivre.

« Tout dépend du grade de l'atteinte, si c'est une petite rupture ou s'il s'agit d'une belle atteinte tendineuse qui peut être compliquée à rééduquer, à récupérer. Comme c'est beaucoup moins irrigué en termes de sang que le muscle, ça prend plus de temps à guérir qu'une lésion musculaire, surtout s'il s'agit du tendon rotulien » a-t-il analysé. D’après les derniers échos en provenance de l’Espagne, Kylian Mbappé a passé des examens ce samedi en fin de journée à Madrid. Il n’y a plus qu’à attendre le résultat de ceux-ci pour être fixé, et savoir quelle est la nature précise de la blessure de l’attaquant de 27 ans ainsi que sa durée d’indisponibilité.