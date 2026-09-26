L'Algérie libère Amine Gouiri, l'OM est fixé

Même pendant la trêve internationale, Bruno Genesio est en pleine souffrance avec les blessures de Cornelius et de Gouiri. Pour l’attaquant algérien, le pire semble néanmoins avoir été évité.

L’Olympique de Marseille est dans le dur et cela à tous les niveaux. Le club phocéen est 17e de Ligue 1 et souhaite profiter de cette trêve internationale pour souffler un coup et recharger les batteries avant le retour à la compétition le 11 octobre prochain à Troyes. Mais il est écrit que cette saison n’offrira aucun répit à Bruno Genesio, qui a vu en l’espace d’une semaine deux de ses joueurs se blesser en sélection. Derek Cornelius d’abord, sérieusement touché à la hanche et qui pourrait être absent plusieurs mois.

Amine Gouiri ensuite, qui a ressenti une gêne et qui est sorti dès la 20e minute de jeu lors du match entre l’Algérie et la Zambie. L’inquiétude est très vite montée à Marseille, où l’on redoute logiquement une longue absence de Gouiri, meilleur joueur de l’équipe depuis le début de la saison avec 4 buts en Ligue 1. Mais les dernières nouvelles apportées par La Provence sont rassurantes.

Une semaine d'absence pour Gouiri ?

Selon les informations du quotidien régional, Amine Gouiri va devoir se reposer pendant une semaine. Son absence ne devrait pas s’étirer davantage et va logiquement permettre à Bruno Genesio de pouvoir compter sur son buteur algérien de 26 ans le 11 octobre prochain pour le déplacement à Troyes.

Le staff médical de l’OM va par ailleurs pouvoir bichonner Gouiri puisque l’ancien Rennais a été libéré par la sélection algérienne et va donc rentrer se faire soigner en France. Plus de peur que de mal donc pour l’Olympique de Marseille et pour Bruno Genesio. Une excellente nouvelle alors que l’OM va absolument devoir engranger des points en Ligue 1 après la trêve avec des matchs plus abordables contre Troyes, Angers, Le Havre ou encore Toulouse.