EdF : Upamecano capitaine, Mbappé peut trembler

L’équipe de France est entrée dans une nouvelle ère ce vendredi à l’occasion du premier match dirigé par Zinedine Zidane, et certains envisagent de gros bouleversements comme, par exemple, un changement de capitaine.

Nommé capitaine par Didier Deschamps après le départ d’Hugo Lloris à la retraite, Kylian Mbappé a été conforté dans ce rôle par Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid a lui aussi confié le brassard au meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, ce vendredi en Turquie. Malgré une performance d’ensemble assez décevante, Kylian Mbappé a assuré le strict minimum avec un but décisif qui a donné la victoire à son équipe, avant de sortir sur blessure. Son statut de capitaine est-il néanmoins assuré sur le long terme ?

Après la victoire française en Turquie, le consultant Tidiany M’Bo a imaginé le temps d’un instant le brassard de capitaine autour du bras de Dayot Upamecano. Le défenseur de l’équipe de France et du Bayern Munich fait aujourd’hui office de référence absolue à son poste dans le monde. Il incarne surtout un leadership rayonnant et contagieux, au point d’en faire un vrai candidat au brassard selon l’intervenant du Winamax FC.

« Est-ce que Upamecano ne serait pas le joueur idéal pour porter le brassard dans cette équipe ? Je trouve qu’il est entraînant comme joueur. Quand tu vois ce qu’il impose à l’adversaire… C’est un mec qui a réussi à transformer sa timidité maladive. Aujourd’hui, il est impressionnant au sens premier du terme. Il a un leadership naturel. Les autres doivent se mettre à son niveau quand ils le voient faire » a lancé Tidiany M’Bo, puis de conclure.

Upamecano, le vrai leader de la France ?

« Je vous renvoie à son entrée en jeu dans la petite finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre. C’est extraordinaire ce qu’il fait. Il haranguait tout le monde, c’est un sacré joueur et pas uniquement un sacré défenseur » a-t-il analysé. Un voeu qui devrait rester pieux puisque les quatre capitaines de Zinedine Zidane pour ce rassemblement sont, à l’ancienneté en équipe de France : Mbappé, Dembélé, Rabiot et Koundé. Reste que, brassard ou pas, Upamecano continue lui de prendre une envergure surprenante et surtout énorme au sein de l’équipe de France.