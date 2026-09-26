Angleterre-Espagne : Les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

OM : Genesio pète un plomb, Marseille lui donne raison

Ben NON Bruno , et avec tout le respect qui se doit, "le linge sale se lave en famille et non avec les voisins" , l'explication du comment et pourquoi du fonctionnement du club , ok avec les médias, mais en ce qui concerne les explications (sans doute méritées) avec les joueurs , OUI , mais seulement dans les vestiaires !!! , à chacun son égo , et parfois, ça peut faire plus de mal que du bien . 🤞 pour que l’OM retrouve ses couleurs, la saison va être longue, très très longue