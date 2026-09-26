EdF : Dembélé lynché et élu cancre des Bleus

EdF : Dembélé lynché et élu cancre des Bleus

Equipe de France26 sept. , 19:30
parEric Bethsy
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Pour la première fois en équipe de France, Ousmane Dembélé a évolué au poste d’avant-centre face à la Turquie (1-0) vendredi. L'attaquant du Paris Saint-Germain a apprécié l’expérience, contrairement au journal L’Equipe qui en fait le flop de la rencontre côté français.
Difficile de dire où en sont les tensions entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. En tout cas, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas mécontent du rôle confié à son ami. Le capitaine de l’équipe de France jouera désormais sur le côté gauche, laissant ainsi la pointe au Parisien qui n’attendait que ça. C’est donc dans l’axe que l’ancien joueur du Stade Rennais a disputé le match de Ligue des Nations en Turquie vendredi, pour une performance individuelle jugée décevante.
Dans le journal L’Equipe, Ousmane Dembélé a seulement obtenu la note de 4 sur 10. Ce n’est pas brillant, surtout lorsque l’on s’aperçoit que tous les autres Bleus ont la moyenne. « Dans sa position préférentielle de faux 9, il n'a pas été trouvé comme il peut l'être avec Paris, s’est justifié le quotidien sportif. Les rares fois où il l'a été, il est parvenu à diffuser un peu de danger, comme avec cette passe pour Cherki (41e). Après la pause, il lâche le marquage sur la tête de Yüksek (50e). »

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Ousmane Dembélé n’a donc pas convaincu nos confrères, lui qui se disait pourtant satisfait de sa prestation au coup de sifflet final. « Comment je me suis senti ? Très bien, répondait-il au micro de TF1. Toute la saison, je joue au PSG dans l'axe donc ce n'est pas nouveau. » A noter que le sélectionneur Zinédine Zidane a lui aussi validé son match. « Je l'ai trouvé très bon, a commenté le technicien en conférence de presse. Ousmane, ça ne m'étonne pas, c'est un joueur intelligent dans sa façon de presser. » Un avis sans doute plus important aux yeux d’Ousmane Dembélé.
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