95 ME pour Nantes, Kita va se faire rouler

Si seulement 🙏 mais non 😤
Et merde fais chier. Un jour il aura un karma ce petit merdeux qui évite les blessures
tu es en pleine paranoïa, rends toi service en allant consulter un psy
Mobutu ? Je connais pas.
Lille ou Monaco le vendrait 120ME nous si on arrive à en tirer 40ME ce serait un miracle....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Il n'y a que Kita pour croire au dossier mené par Paulo Tavares et qu'un pigeon va payer 95 millions pour racheter Nantes en L2 (un club qui perd des dizaines de millions par an) Pour avoir le dossier de reprise, c'est une vaste blague. Un fourre-tout fait avec une IA qui