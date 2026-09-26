95 ME pour Nantes, Kita va se faire rouler

Disposé à vendre le FC Nantes, l’actionnaire Waldemar Kita discute avec Paulo Tavares. L’ancien agent présente pourtant un dossier jugé peu fiable.

Cette fois, Waldemar Kita semble bien décidé à se séparer du FC Nantes . Le propriétaire des Canaris a entamé de réelles discussions pour la vente de son club qu’il estime à 95 millions d’euros. Le montant peut paraître élevé pour un pensionnaire de Ligue 2 . Mais cela n’a pas l’air de refroidir Paulo Tavares. L’ancien agent joue les intermédiaires sur ce dossier et négocie activement avec le Franco-Polonais, apparemment persuadé d’avoir affaire à un interlocuteur sérieux. Ce n’est pourtant pas la version de Romain Molina qui souligne des paramètres inquiétants.

« Il n'y a que Kita pour croire au dossier mené par Paulo Tavares et qu'un pigeon va payer 95 millions pour racheter Nantes en L2 (un club qui perd des dizaines de millions par an), a écrit le journaliste sur X. Pour avoir le dossier de reprise, c'est une vaste blague. Un fourre-tout fait avec une IA qui accumule les approximations, erreurs et flatteries envers les propriétaires de Nantes. Tavares, conseillé par... Eric Besson, a déjà essayé le coup avec Saint-Etienne et Valenciennes, et cela n'a jamais abouti. »

Un dossier bancal

« Il travaille sur le rachat nantais depuis longtemps, assure en off que "cela va se faire", mais comment prendre au sérieux un dossier aussi mal fait ? Si je le publie (je le ferai sûrement), je ne sais pas si les gens vont rire ou pleurer, s’est moqué Romain Molina. Cela dit, tout reste possible dans le football : il y a toujours un pigeon à plumer qui croit faire l'affaire du siècle en rachetant plein pot un club dans un championnat en ruine... » Au sein du FC Nantes aussi, le dossier mené par Paulo Tavares inquiète fortement. Waldemar Kita a donc intérêt à se méfier.