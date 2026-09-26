EdF : Cherki pose déjà un problème à Zidane

EdF : Cherki pose déjà un problème à Zidane

Equipe de France26 sept. , 18:30
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane a tenté un coup vendredi en Turquie en alignant Rayan Cherki au poste de milieu relayeur. L’expérience n’a pas été inintéressante mais n’a pas non plus été concluante sur le plan défensif.
Première composition et premiers choix forts pour Zinedine Zidane, vendredi en Turquie, à l’occasion de son premier match à la tête de l’équipe de France. Le nouveau sélectionneur a notamment pris la décision de positionner Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé dans l’axe tandis que Michael Olise occupait lui le flanc droit. Une animation complétée par Rayan Cherki… mais pas dans un poste de numéro dix.
Le meneur de jeu de Manchester City a effectivement été aligné dans un rôle inédit de milieu relayeur, sur la même ligne qu’Adrien Rabiot, devant la sentinelle Manu Koné. Dans son debrief tactique publié ce samedi en fin de journée, L’Equipe tire le bilan de cette première expérience pour Rayan Cherki dans ce rôle inédit. Le quotidien national est catégorique : même s’il n’a pas fait un mauvais match en Turquie, l’ancien Lyonnais a étalé ses limites sur le plan défensif.

Cherki trop tendre défensivement ?

Et cela posera forcément problème à Zinedine Zidane si cela venait à durer. « Les associations dans les petits espaces se sont surtout développées à droite, autour d'un Rayan Cherki influent et fluidifiant dans un rôle de relayeur droit. Ceci étant, l'ancien Lyonnais a eu du mal à tenir la distance dans l'application défensive à ce poste » note le quotidien national avant de conclure avec une note d’optimisme.
« Le bilan général du pressing et du contre-pressing reste largement positif pour le premier match d'une équipe qui n'avait pas l'habitude de briller dans ces registres » peut-on lire. Reste maintenant à voir si face aux Belges, Rayan Cherki sera de nouveau aligné dans ce rôle de milieu relayeur alors que d’autres joueurs postulent à ce poste, de Camavinga à Da Cunha en passant par Akliouche, voire Doué.

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Et merde fais chier. Un jour il aura un karma ce petit merdeux qui évite les blessures

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tu es en pleine paranoïa, rends toi service en allant consulter un psy

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Mobutu ? Je connais pas.

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Lille ou Monaco le vendrait 120ME nous si on arrive à en tirer 40ME ce serait un miracle....

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