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Mbappé

Le verdict est tombé, ouf de soulagement pour Mbappé

Kylian Mbappé26 sept. , 19:04
parCorentin Facy
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Alors que certains spécialistes craignaient le pire pour Kylian Mbappé, l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid va seulement manquer deux semaines de compétition selon la presse espagnole.
C’est un énorme ouf de soulagement pour Kylian Mbappé et pour le Real Madrid. Sorti sur blessure face à la Turquie vendredi soir, le capitaine des Bleus souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche selon Marca. Le quotidien espagnol se veut rassurant et évoque une indisponibilité comprise entre 10 et 12 jours.
Une très bonne nouvelle pour Kylian Mbappé alors que certains médecins évoquaient dans L’Equipe une possible absence sur plusieurs mois. Zinedine Zidane pourra aussi souffler, lui qui pouvait craindre d’avoir perdu son capitaine pour les échéances à venir en Ligue des Nations et pour les qualifications à l’Euro.
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Mobutu ? Je connais pas.

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Lille ou Monaco le vendrait 120ME nous si on arrive à en tirer 40ME ce serait un miracle....

Le verdict est tombé, ouf de soulagement pour Mbappé

Ouf de soulagement pour son nouvel équipementier aussi 😜

Le verdict est tombé, ouf de soulagement pour Mbappé

J'imagine que cette bonne nouvelle va étrangler toutes les raclures. ^^ Bref... content que ce ne soit pas très grave pour Kylian Mbappé.

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Le flan droit est friable tant que Koundé en sera le " LD "

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