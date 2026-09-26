Le verdict est tombé, ouf de soulagement pour Mbappé

Alors que certains spécialistes craignaient le pire pour Kylian Mbappé, l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid va seulement manquer deux semaines de compétition selon la presse espagnole.

C’est un énorme ouf de soulagement pour Kylian Mbappé et pour le Real Madrid. Sorti sur blessure face à la Turquie vendredi soir, le capitaine des Bleus souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche selon Marca. Le quotidien espagnol se veut rassurant et évoque une indisponibilité comprise entre 10 et 12 jours.