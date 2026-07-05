Michael Olise veut venir, le Real annule tout
Michael Olise

Michael Olise veut venir, le Real annule tout

Liga05 juil. , 10:00
parEric Bethsy
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Malgré le démenti officiel, le Real Madrid n’a pas abandonné l’idée de recruter Michael Olise. La Maison Blanche a même sacrifié la venue d’Enzo Fernandez pour financer le transfert de l’ailier du Bayern Munich.
Manifestement, les communiqués du Real Madrid ne sont pas pris au sérieux en Espagne. La presse locale n’hésite pas à contredire les déclarations officielles du président Florentino Pérez. Ce vendredi par exemple, la Maison Blanche a publié un texte pour démentir tout intérêt pour Enzo Fernandez. Le milieu de Chelsea est pourtant associé aux Merengue depuis plusieurs semaines, lui dont l’agent Javier Pastore ouvre clairement la porte à un départ cet été.
Pas sûr que le clan argentin ait bien pris le démenti du Real Madrid, surtout si l’information du journaliste Miguel Serrano se confirme. D’après notre confrère, les Madrilènes ont on réalité abandonné la piste menant à Enzo Fernandez pour des raisons financières. Le géant espagnol a choisi de faire une croix sur l’international argentin afin d’utiliser l’intégralité de son enveloppe mercato restante pour Michael Olise (24 ans). Là encore, on se souvient que le Real Madrid avait publié un communiqué pour démentir toute approche concernant l’ailier du Bayern Munich. Mais la déclaration madrilène n’avait pas convaincu grand monde.

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La preuve, le journaliste annonce que la Maison Blanche va mettre le paquet pour tenter d’arracher la signature du Bavarois retenu par ses dirigeants. Depuis plusieurs semaines, les décideurs allemands ne cessent de fermer la porte à un départ de l’international français. Mais il se murmure que Michael Olise serait sensible à l’intérêt du Real Madrid. Le président Florentino Pérez y voit sans doute une ouverture pour celui que l’on considère comme l’un, si ce n’est l’actuel meilleur joueur au monde. D’où les montants fous qui circulent et qui atteignent la barre des 200 millions d’euros.
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Derniers commentaires

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

Fake ! Néves est meilleur que De Jong. Plus grosse marge de progression car bien plus jeune. Meilleur mentalité sans la moindre hésitation et surtout LUI il aime Paris ! Bref Fake

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

T as de cesse de nous rabâcher notre budget de 860M, et la d un coup il est illimité ?...

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

wow. ah ouais effectivement. ton cerveau est vraiment malade. tu devrais qd meme consulter, sans rire, mais serieusement penses y. pour la societé. whaouuu! t as un niveau mondial. mec !

Michael Olise veut venir, le Real annule tout

On peut bien imaginer ce que va donner le duo Olise-Mbappé si le transfert se fait.

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

Moi j'aime la france parceque deja je suis français donc je vais rester jusqua ma mort , par contre ce que j'aime pas ce sont les dijaya et les dedelafrite donc je vais rester et continuer a leur pisser a la raie sans sommation ..et j'oublie aussi je vais crier haut et fort que lextreme droite soutien les pedos criminels silence total pour toute les victimes.. en meme temps bardella barella ils doivent être cousin.. toujours les meme ... fourniret lelandais francis haulme, Pierrot le fou, Émile Louis , toujours les meme... !!

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