Michael Olise veut venir, le Real annule tout

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

Moi j'aime la france parceque deja je suis français donc je vais rester jusqua ma mort , par contre ce que j'aime pas ce sont les dijaya et les dedelafrite donc je vais rester et continuer a leur pisser a la raie sans sommation ..et j'oublie aussi je vais crier haut et fort que lextreme droite soutien les pedos criminels silence total pour toute les victimes.. en meme temps bardella barella ils doivent être cousin.. toujours les meme ... fourniret lelandais francis haulme, Pierrot le fou, Émile Louis , toujours les meme... !!