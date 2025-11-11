ICONSPORT_276244_0172

L’Espagne en furie, l’énorme polémique Yamal

Liga11 nov. , 11:40
parGuillaume Conte
Gros clash en Espagne, où le FC Barcelone a forcé la Fédération Espagnole à se passer de Lamine Yamal en réalisant une intervention sur le joueur juste avant le rassemblement. 
Arrivé au rassemblement de l’équipe d’Espagne comme si de rien n’était, Lamine Yamal en est reparti quelques heures plus tard. Le FC Barcelone a en effet mis la Fédération espagnole devant le fait accompli en dévoilant que le joueur catalan avait subi une petite intervention pour essayer de traiter sa pubalgie. Ce traitement oblige Yamal à observer une période de repos de 7 à 10 jours, et le prive donc des matchs de la Roja face à la Géorgie et la Turquie. 
Cela ne devrait pas empêcher la sélection de se qualifier, mais la méthode laisse à désirer. Cela poursuit néanmoins les relations compliquées entre les deux camps, le Barça s’étant plaint de l’utilisation exagérée de son joueur avec la Roja en septembre, mais avait néanmoins pris le risque de le faire jouer encore blessé face au PSG en octobre. 

Lamine Yamal ne fera pas la paix avec les joueurs de la sélection

En tout cas, la fédération espagnole n’a pas du tout aimé cet agissement, et l’a fait savoir. « Les services médicaux de la RFEF tiennent à exprimer leur surprise et leur malaise après avoir appris à 13h47 le lundi 10 novembre, jour du début du stage d'entraînement officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi ce même matin une procédure invasive par radiofréquence pour le traitement d'une gêne au niveau du pubis. Cette procédure a été réalisée sans communication préalable avec le personnel médical de l'équipe nationale, les détails n'ayant été connus que par un rapport reçu hier soir à 22h40, indiquant la recommandation médicale d'un repos de 7 à 10 jours », a fait savoir la fédération, bien obligée de libérer Lamine Yamal ce mardi. 
La guerre continue donc, et le jeune prodige espagnol ne retrouvera pas ses compatriotes. Cela aurait été une bonne occasion de faire la paix, ses propos sur les matchs truqués du Real Madrid avant le denrier Clasico n’ayant pas été digérés par beaucoup, et pas seulement des joueurs de la formation merengue. 

0
Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

La mauvaise fois incarnée, toute façon pour mettre un drapeau de l’Ukraine dans son pseudo il faut être à moitié debile et lobotomisé, je suis sûr que tu regarde bfm tout en écoutant pascal pro à la radio 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

