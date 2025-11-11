L’Espagne en furie, l’énorme polémique Yamal

Gros clash en Espagne, où le FC Barcelone a forcé la Fédération Espagnole à se passer de Lamine Yamal en réalisant une intervention sur le joueur juste avant le rassemblement.

Arrivé au rassemblement de l’équipe d’Espagne comme si de rien n’était, Lamine Yamal en est reparti quelques heures plus tard. Le FC Barcelone a en effet mis la Fédération espagnole devant le fait accompli en dévoilant que le joueur catalan avait subi une petite intervention pour essayer de traiter sa pubalgie. Ce traitement oblige Yamal à observer une période de repos de 7 à 10 jours, et le prive donc des matchs de la Roja face à la Géorgie et la Turquie.

Cela ne devrait pas empêcher la sélection de se qualifier, mais la méthode laisse à désirer. Cela poursuit néanmoins les relations compliquées entre les deux camps, le Barça s’étant plaint de l’utilisation exagérée de son joueur avec la Roja en septembre, mais avait néanmoins pris le risque de le faire jouer encore blessé face au PSG en octobre.

Lamine Yamal ne fera pas la paix avec les joueurs de la sélection

En tout cas, la fédération espagnole n’a pas du tout aimé cet agissement, et l’a fait savoir. « Les services médicaux de la RFEF tiennent à exprimer leur surprise et leur malaise après avoir appris à 13h47 le lundi 10 novembre, jour du début du stage d'entraînement officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi ce même matin une procédure invasive par radiofréquence pour le traitement d'une gêne au niveau du pubis. Cette procédure a été réalisée sans communication préalable avec le personnel médical de l'équipe nationale, les détails n'ayant été connus que par un rapport reçu hier soir à 22h40, indiquant la recommandation médicale d'un repos de 7 à 10 jours », a fait savoir la fédération, bien obligée de libérer Lamine Yamal ce mardi.

La guerre continue donc, et le jeune prodige espagnol ne retrouvera pas ses compatriotes. Cela aurait été une bonne occasion de faire la paix, ses propos sur les matchs truqués du Real Madrid avant le denrier Clasico n’ayant pas été digérés par beaucoup, et pas seulement des joueurs de la formation merengue.