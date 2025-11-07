Recadré, Lamine Yamal promet de ne plus faire le malin

S’en prendre à Rothen ne fera pas améliorer l’OM. Rothen n’a pas eu tord: l’OM A ETE MAUVAIS. A l'issue de la 1° mi temps je me suis dit que De Zerbi allait changer 1 ou 2 joueurs et qu'enfin l'équipe allait retrouver son jeu. Mais non RIEN !!! Tres tres déçu du match. Quant au problème d’arbitrage, le pb n'aurait pas eu lieu si l’OM avait mis des buts.
Il faut reconnaître que Koundé m'a surpris l'an dernier. Par contre il montre aussi des lacunes qui pour moi n'en font pas une cible prioritaire. Et puis soyons honnête, pourquoi il viendrait? Pour être la doublure d'Hakimi a son retour alors qu'il est titulaire au barca? Donc ça n'arrivera pas
Rires, lire tes mensonges est un véritable bonbon. Je vais aller à la gare et prendre des photos pour les mettre sur Google afin que tu puisses me les décrire la prochaine fois, rires. Tu es aussi fou furieux que Greg Roi toi, rires.
Le plus grave c'est que un ado de ....15 ans a jamais connu. Marseille sa ville gagner !!! Rien...pas une ligue 1 pas c1 pas coupe de france.. !!! La dinguerie !!!!. Il faudrait faire...le marseillaithon !!! Oh moins un championnat tous les 10 ans .....2010...2020...2030...etc....
Euh....il regarde encore et encore ses cassettes vhs....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
A masterpiece from Lamine Yamal 💎