Recadré, Lamine Yamal promet de ne plus faire le malin

Très critiqué après ses déclarations autour du Clasico, Lamine Yamal va changer de comportement. L’ailier du FC Barcelone se montrera plus discret dans les médias.

Lamine Yamal a pris cher. Jugé arrogant dans ses déclarations avant le Clasico perdu (2-1) le mois dernier, l’ailier du FC Barcelone a subi une nouvelle vague de critiques. Et comme si ça ne suffisait pas, l’international espagnol a sans doute été recadré en interne. Il ne sera plus question de faire le malin auprès des médias. La preuve, le Blaugrana a laissé son agent Jorge Mendes prendre la parole pour le défendre.

« Je ne comprends pas le bruit qu'il y a autour de Lamine Yamal, a réagi son représentant dans les colonnes de Mundo Deportivo. Nous avons tous eu 18 ans et nous avons été jeunes. Comme l'a dit le président Joan Laporta, ce qu'il faut faire, c'est le soutenir et l'aider au maximum car c'est un grand actif du club. Lamine est le joueur dont tout le monde parle dans le monde entier, il y a consensus sur le fait qu'il est le grand joueur du présent et du futur. »

« Le fait que tout le monde vous observe est également une grande responsabilité et une grande pression, a ajouté Jorge Mendes. Il s'en sort très bien, il faut continuer à l'aider et une façon de le faire c'est de se concentrer exclusivement sur son travail. Lamine sait exactement ce qu'il doit faire sur et en dehors du terrain, et c'est précisément ce qu'il fait : se concentrer pour travailler tranquillement et ne pas trop parler. C'est un jeune homme très intelligent et très travailleur. »

« Il a un petit problème physique (pubalgie) qu'il traite avec le club afin de le résoudre au mieux tout en continuant à jouer, et c'est le plus important : qu'il se rétablisse bien et qu'il puisse apporter au maximum à l'équipe. C'est un garçon très malin qui apprend chaque jour. Parler peu et se concentrer sur son travail est essentiel, a insisté l’agent. Ce que Lamine fait le mieux, c'est parler sur le terrain, il le fait comme personne, comme on l'a vu lors du match contre Bruges (3-3 mercredi en Ligue des Champions). A chaque match, il produit au moins un éclair de génie que seul un joueur prédestiné au plus haut niveau peut réaliser. » En difficulté, le Barça a bien besoin d’un Lamine Yamal au top.