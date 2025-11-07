ICONSPORT_234285_0550
Lamine Yamal et Luis de la Fuente avec l'Espagne

Lamine Yamal au cœur d’un nouveau clash au Barça

Liga07 nov. , 20:40
parEric Bethsy
Diminué par une pubalgie, Lamine Yamal continue de jouer avec le FC Barcelone. Le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente ne voit donc aucun inconvénient à l’aligner. Et ce malgré l’avertissement du club catalan.
Peu épargné après l’épisode du Clasico, Lamine Yamal se fait plus discret. L’ailier droit du FC Barcelone, sans doute sur les conseils de son entourage et de ses dirigeants, préfère éviter de s’exprimer publiquement. Ce n’est pas le moment de provoquer une énième polémique. Mais il faut croire que le Blaugrana les attire… Diminué par une pubalgie, le deuxième du Ballon d’Or a quand même rendu une excellente copie à Bruges (3-3) mercredi en Ligue des Champions.
Sa performance n’a évidemment pas échappé à Luis de la Fuente, prêt à l’aligner normalement lors du rassemblement à venir. « Je crois que la réponse est évidente. J'ai vu son dernier match, je crois qu'il est dans une condition parfaite, a commenté le sélectionneur de l’Espagne. Son entraîneur (Hansi Flick) a dit qu'il était apte à jouer au football, il retrouve son meilleur niveau et c'est une bonne nouvelle. Il restera ici aussi longtemps que nous le jugerons opportun. Nous avons deux matchs très importants pour se qualifier au Mondial, l'enjeu est énorme et nous voulons avoir les meilleurs joueurs avec nous. »
J'aimerais qu'il gère son temps de jeu
- Joan Laporta
Le message s’adresse au Barça dont le président Joan Laporta espère que sa star sera ménagée. « Je vois toujours une convocation en équipe nationale comme une reconnaissance, et Lamine est le meilleur au monde à son poste. C’est normal qu’il ait été appelé, mais j’aimerais qu’il gère son temps de jeu car l’Espagne est quasiment déjà qualifiée. Un point suffit, a rappelé le patron catalan. Mais je ne veux pas influencer le sélectionneur ni entrer dans des polémiques. Je comprends pourquoi il a été convoqué : c’est une reconnaissance. » En cas de qualification dès le match en Géorgie le 15 novembre, le dirigeant risque de réclamer le retour de Lamine Yamal à Barcelone.
Derniers commentaires

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

S’en prendre à Rothen ne fera pas améliorer l’OM. Rothen n’a pas eu tord: l’OM A ETE MAUVAIS. A l'issue de la 1° mi temps je me suis dit que De Zerbi allait changer 1 ou 2 joueurs et qu'enfin l'équipe allait retrouver son jeu. Mais non RIEN !!! Tres tres déçu du match. Quant au problème d’arbitrage, le pb n'aurait pas eu lieu si l’OM avait mis des buts.

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Il faut reconnaître que Koundé m'a surpris l'an dernier. Par contre il montre aussi des lacunes qui pour moi n'en font pas une cible prioritaire. Et puis soyons honnête, pourquoi il viendrait? Pour être la doublure d'Hakimi a son retour alors qu'il est titulaire au barca? Donc ça n'arrivera pas

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, lire tes mensonges est un véritable bonbon. Je vais aller à la gare et prendre des photos pour les mettre sur Google afin que tu puisses me les décrire la prochaine fois, rires. Tu es aussi fou furieux que Greg Roi toi, rires.

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Le plus grave c'est que un ado de ....15 ans a jamais connu. Marseille sa ville gagner !!! Rien...pas une ligue 1 pas c1 pas coupe de france.. !!! La dinguerie !!!!. Il faudrait faire...le marseillaithon !!! Oh moins un championnat tous les 10 ans .....2010...2020...2030...etc....

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Euh....il regarde encore et encore ses cassettes vhs....

Loading