Lamine Yamal exclu de la sélection espagnole ?

Lamine Yamal continue de faire parler de lui, plusieurs jours après la déroute du FC Barcelone face au Real Madrid sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Son chambrage et son comportement passent de moins en moins en Espagne.

Le FC Barcelone traverse une période délicate après sa défaite face au Real Madrid lors du dernier Clasico (2-1). Une fois encore, les projecteurs se sont braqués sur Lamine Yamal, la superstar des Blaugranas. Attendu au tournant avant la rencontre, notamment du fait de ses commentaires anti-Real , il n'a pas su peser sur le match, laissant les supporters frustrés et les observateurs plus que déçus.

L. Yamal Nasraoui Ebana Espagne • Âge 18 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 7 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 4 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Avant même le coup d'envoi, le joueur avait fait parler de lui pour des déclarations jugées provocatrices dans une conversation avec le streamer Ibai Llanos. Ses propos, perçus comme un manque d'humilité par certains, ont alimenté la polémique et mis une pression supplémentaire sur ses épaules. Depuis, tout semble s'être enchaîné : prestations en demi-teinte, critiques de la part de la presse internationale et interrogations sur son attitude. Dans un Barça fragilisé à différents degrés depuis le début de la saison, ces tensions autour du prodige espagnol accentuent le sentiment d'instabilité. De quoi agacer la sélection espagnole ?

La Roja commence à s'agacer de Lamine Yamal

Selon les informations d'El Nacional, le malaise dépasse désormais les frontières du FC Barcelone. Au sein même de la sélection espagnole, plusieurs joueurs ont exprimé leur agacement face au comportement et à l'attitude de Lamine Yamal, apprend-on du quotidien catalan. Certains estiment que l'équipe presse moins lorsqu'il est sur le terrain, pointant du doigt un manque d'implication défensive. D'autres évoquent une transformation inquiétante en dehors du terrain, avec une surexposition médiatique, un trop-plein de confiance, voire une distance avec ses coéquipiers.

Des cadres de la Roja ont même sollicité un entretien avec le sélectionneur Luis de la Fuente pour lui demander de rétablir un équilibre dans le groupe. Ce dernier tente de protéger le prodige national, conscient de la pression qui pèse sur un talent aussi précoce. Malgré tout, les tensions persistent. Tous reconnaissent le potentiel exceptionnel de Lamine Yamal, mais rappellent que le talent ne suffit pas sans engagement et humilité.