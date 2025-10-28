ICONSPORT_275194_0021
Lamine Yamal

Lamine Yamal exclu de la sélection espagnole ?

Foot Europeen28 oct. , 22:00
parQuentin Mallet
1
Lamine Yamal continue de faire parler de lui, plusieurs jours après la déroute du FC Barcelone face au Real Madrid sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Son chambrage et son comportement passent de moins en moins en Espagne.
Le FC Barcelone traverse une période délicate après sa défaite face au Real Madrid lors du dernier Clasico (2-1). Une fois encore, les projecteurs se sont braqués sur Lamine Yamal, la superstar des Blaugranas. Attendu au tournant avant la rencontre, notamment du fait de ses commentaires anti-Real, il n'a pas su peser sur le match, laissant les supporters frustrés et les observateurs plus que déçus.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts2
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Avant même le coup d'envoi, le joueur avait fait parler de lui pour des déclarations jugées provocatrices dans une conversation avec le streamer Ibai Llanos. Ses propos, perçus comme un manque d'humilité par certains, ont alimenté la polémique et mis une pression supplémentaire sur ses épaules. Depuis, tout semble s'être enchaîné : prestations en demi-teinte, critiques de la part de la presse internationale et interrogations sur son attitude. Dans un Barça fragilisé à différents degrés depuis le début de la saison, ces tensions autour du prodige espagnol accentuent le sentiment d'instabilité. De quoi agacer la sélection espagnole ?

La Roja commence à s'agacer de Lamine Yamal

Selon les informations d'El Nacional, le malaise dépasse désormais les frontières du FC Barcelone. Au sein même de la sélection espagnole, plusieurs joueurs ont exprimé leur agacement face au comportement et à l'attitude de Lamine Yamal, apprend-on du quotidien catalan. Certains estiment que l'équipe presse moins lorsqu'il est sur le terrain, pointant du doigt un manque d'implication défensive. D'autres évoquent une transformation inquiétante en dehors du terrain, avec une surexposition médiatique, un trop-plein de confiance, voire une distance avec ses coéquipiers.
Des cadres de la Roja ont même sollicité un entretien avec le sélectionneur Luis de la Fuente pour lui demander de rétablir un équilibre dans le groupe. Ce dernier tente de protéger le prodige national, conscient de la pression qui pèse sur un talent aussi précoce. Malgré tout, les tensions persistent. Tous reconnaissent le potentiel exceptionnel de Lamine Yamal, mais rappellent que le talent ne suffit pas sans engagement et humilité.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274910_0426
Lens

Thauvin a trahi Lens, il se fait fracasser

ICONSPORT_275336_0058
Equipe de France

LdN : La France encore éliminée par l'Allemagne

ICONSPORT_171847_0040
Arabie Saoudite

Un stade dans les nuages, la nouvelle folie saoudienne

ICONSPORT_275350_0040
Serie A

Ita : Milan laisse filer Naples en tête

Fil Info

23:30
Thauvin a trahi Lens, il se fait fracasser
23:07
LdN : La France encore éliminée par l'Allemagne
23:00
Un stade dans les nuages, la nouvelle folie saoudienne
22:43
Ita : Milan laisse filer Naples en tête
22:30
OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais
22:28
L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée
22:25
L2 : Dos au mur, l’ASSE se réveille brutalement
21:30
Endrick à l'OM, mauvaise nouvelle

Derniers commentaires

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

Encore pire

Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent

Vinicius il est foutu comme Yamal, ce coté "primaire" est ancré chez eux. Tu vois la différence avec Mbappe.

Lamine Yamal exclu de la sélection espagnole ?

Yamal a été mal éduqué, il suffit de voir les propos de son père et son attitude pour comprendre d'où vient le mal. Ça va être compliquer de changer ça car les parent sont les premières références pour ces jeunes joueurs afin de garder les pieds sur terre et là c'est la cata...

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

Ma petite Kenny est en colère puisque ses comptes fake sont grille et son bec partouzé RIRES

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

L heure d aller vite te coucher 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading