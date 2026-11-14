Recalé par Doué, le PSG connaît son plan de carrière

Etincelant depuis le début de la saison, Désiré Doué a été approché par ses dirigeants. Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de son milieu offensif. Mais pour le moment, la première offre transmise à l’international français n’a pas suffi pour trouver un accord.

Avant le début du rassemblement des Bleus, Désiré Doué (21 ans) a reçu un sacré compliment de la part de Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France affirmait qu’il se reconnaissait à travers son ailier désireux de progresser et à l’écoute des plus expérimentés. C’est dire à quel point le milieu offensif du Paris Saint-Germain a la cote auprès du coach tricolore. Le technicien a forcément assisté à son excellent début de saison au club de la capitale qui se réjouit aussi des performances du jeune talent.

Alors après le compliment flatteur de la légende, Désiré Doué va recevoir un autre type de récompense. Il y a quelques semaines, RMC révélait une approche du Paris Saint-Germain pour tenter de prolonger le contrat de l’international français. Le club francilien avait transmis une première offre verbale à son joueur dont le bail expire en 2029. Manifestement, les deux parties n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente. Ce qui implique que la proposition reçue n’a pas convaincu Désiré Doué. Mais que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, le milieu polyvalent n’a aucune idée de départ derrière la tête. Bien au contraire.

D’après le média spécialisé Paris Team, les discussions se poursuivent entre la direction parisienne et le joueur focalisé sur son avenir chez le double champion d’Europe. Le frère de Guéla Doué n’a d’yeux que pour le Paris Saint-Germain et n’envisage absolument pas une séparation. C’est dans cet état d’esprit que le pur produit du Stade Rennais négocie un nouveau bail jusqu’en 2032, avec l’ambition de continuer à marquer l’histoire avec le Paris Saint-Germain.