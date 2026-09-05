Le Real pleure déjà contre les arbitres, le Barça accusé
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Le Real pleure déjà contre les arbitres, le Barça accusé

Liga05 sept. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid a connu la première défaite de sa saison en Liga sur la pelouse du Betis ce vendredi soir. Dans la capitale espagnole, on se plaint déjà de l'arbitrage.
Le Real Madrid est tombé de haut ce vendredi soir en Andalousie face au Betis. Une défaite loin d'être illogique, sur le score d'un but à zéro, qui replonge le club merengue dans certains de ses travers. Pour certains observateurs madrilènes, l'arbitrage n'aura pas été à la hauteur. Face au club sévillan, c'est Hernández Hernández qui était au sifflet. Un arbitre qui serait de mèche avec le FC Barcelone si l'on en croit Real Madrid TV...

Le Real Madrid accuse déjà le Barça 

En marge de la rencontre face au Betis, le média a en effet lancé des accusations assez remarquées à l'encontre de l'arbitre, indiquant notamment : « L’arbitre du jour, Alejandro José Hernández Hernández, est supporter du FC Barcelone. Il l’avait reconnu publiquement lors d’une interview en 1994. Une année de plus dans la Ligue Negreira. »
Pourtant, l'arbitre a bien accordé un penalty au Real Madrid dans les ultimes instants de la rencontre. Un penalty manqué par Kylian Mbappé, qui aurait pu permettre aux Merengues d'arracher le point du match nul face au Betis, même si certains auraient aimé que la sentence soit retirée après qu'un joueur du Betis soit entré dans la surface avant que Mbappé n'ait tiré : « Si c’était une compétition sérieuse et un championnat sérieux, l’arbitre de la VAR l’aurait appelé. Le gars qui est à la VAR est censé connaître le règlement. »
Un match globalement à oublier pour des Madrilènes qui sont encore très loin d'être à leur meilleur niveau.

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Mais nul doute que ces nouvelles accusations sauront faire écho du côté de Barcelone. Les Catalans se déplaceront sur la pelouse de Valence ce dimanche, avec une belle opportunité de prendre déjà un peu d'avance sur la formation entraînée par José Mourinho. L'arbitrage lors de cette rencontre sera, encore une fois, particulièrement scruté. À Madrid, on pense être lésé par un arbitrage pro-Barça et on n'est apparemment pas prêt à passer à autre chose.
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