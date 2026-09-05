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OL : Nakamura à Lyon, le Japon va craquer

OL05 sept. , 11:30
parClaude Dautel
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En recrutant Keito Nakamura comme joker, l'Olympique Lyonnais s'est découvert de nouveaux supporters au Japon. Un journaliste donne même des conseils pour faire venir des supporters japonais dans la capitale des Gaules.
Célèbre journaliste japonais installé en France, Shuzui Yukinobu, qui travaille pour Aruku Tabi et pour le média sportif Kyodo Tsushin, organise aussi des voyages pour ses compatriotes qui souhaitent venir voir des événements sportifs en France. Et depuis le transfert de Keito Nakamura du Stade de Reims à l'Olympique Lyonnais, notre confrère constate que de nombreux supporters de l'attaquant international japonais veulent venir le voir au Groupama Stadium. Alors, il a aussitôt mis en ligne sur le site nippon ArukiKata, un long guide afin que ses compatriotes s'organisent au mieux pour venir à Lyon voir jouer Keito Nakamura. On le sait, les supporters asiatiques adorent venir voir jouer leurs compatriotes lorsqu'ils sont de passage en Europe. Tottenham comptait ainsi une énorme communauté de fans sud-coréens lorsque Son Heung-min évoluait sous le maillot des Spurs, et il en allait de même pour le PSG avec Kang-in Lee.

L'OL va avoir des supporters au Japon

On ne sait pas encore si la signature de Keito Nakamura a déjà déclenché une vague de commandes du maillot floqué au nom de l'attaquant japonais, lequel porte le numéro 11 à l'Olympique Lyonnais, mais il est clair que la venue d'un joueur asiatique va donner un coup de main en matière de marketing. Pour rappel, lorsque Junya Ito et Keito Nakamura évoluaient à Reims, le club champenois était le club de L1 ayant les plus importantes audiences télévisuelles au Japon devant le Paris Saint-Germain.
De même, avant que le Stade de Reims descende en Ligue 2, c'est un sponsor japonais, Yasuda, qui était le sponsor maillot du club de Jean-Pierre Caillot, une tournée au Japon étant même organisé en 2024. Pour l'Olympique Lyonnais, on n'en est pas encore là, mais les réseaux sociaux de l'OL connaissent une belle embellie au Japon de quelques jours, preuve qu'il y a déjà un effet Nakamura à l'OL. Reste à savoir si Paulo Fonseca donnera énormément de temps de jeu à l'attaquant japonais.

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