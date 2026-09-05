Téléfoot L'After, le titre qui fait hurler Gilbert Brisbois

A partir de ce dimanche, dans la foulée de Téléfoot, toujours donné sur TF1, la chaîne L'Equipe diffusera une suite à l'émission vedette de la Une. Titre de ce nouveau talk-show : Téléfoot l'After. Forcément, cela fait du bruit sur RMC.

Dans le cadre d'un partenariat entre TF1 et L'Equipe, il a été décidé de créer une suite au rendez-vous dominical de Téléfoot. Alors que cette émission a failli être supprimée , les dirigeants de la Une l'ont finalement maintenue, avec donc une prolongation sur la chaîne L'Équipe. Ce samedi, dans le quotidien sportif, on trouve une publicité pour ce talk-show qui réunira l'équipe de Téléfoot, et également quelques têtes connues de la chaîne L'Équipe telles que Giovani Castaldi ou bien encore Virginie Sainsily. Visiblement, en voyant cette publicité pour cette émission, Gilbert Brisbois, le patron de l'After Foot sur RMC, a fait un bond. Et pour cause, TF1 et L'Equipe ont donné le nom de Téléfoot l'After à ce nouveau rendez-vous dominical.

Animateur de l'After Foot sur RMC depuis sa création en 2006, Gilbert Brisbois n'est pas du tout content. « Bonjour L’Equipe, vous êtes sérieux ? 😂 », s'interroge le journaliste, qui visiblement n'avait pas vu venir cette histoire de Téléfoot L'After. On ignore si cette histoire ira plus loin, et si RMC exigera de ses deux concurrents qu'ils cessent d'utiliser ce titre, mais ce qui est certain, c'est que cette émission bénéficie déjà d'un coup de projecteur. Et elle pourrait en avoir besoin, car la saison passée les audiences de Téléfoot ont été médiocres, à savoir entre 600 000 et 800 000 téléspectateurs, se situant régulièrement sous la barre des 15 % de part d'audience, ce qui avait d'ailleurs incité la Une à envisager de la faire passer uniquement sur le numérique. Avec Téléfoot l'After, le rendez-vous dominical espère se refaire une santé, quitte à agacer Gilbert Bribois en lui empruntant une partie du titre de son émission vedette.