Téléfoot L'After, le titre qui fait hurler Gilbert Brisbois

Non pas lui il est insupportable avec ses sifflets tous le long des matchs
les retombées financières pour le club vont rembourser son achat, bonne opération de MLJ, 👏
Logique, ce mec est un crétin et il a reçu ce qu'il méritait... Il pénalise son club...
Le PSG a clairement des failles défensivement. 2 buts par match encaissés ce n'est pas possible. Bravo a Monaco ! Safonov ne peut rien sur 5 des 6 buts encaissés depuis le début de saison, mais il n'en a empêché aucun ou presque. La concurrence existe et Chevalier devrait à un moment avoir sa chance si rien ne change d'ici 1 ou 2 matchs
Je pense que Nakamura jouera pas mal, bien + que Duranville qu'on vendra cet hiver. Vous verrez.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
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|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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