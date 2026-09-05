OM : Kombouaré envoie son CV à McCourt

Ayant négocié avec Antoine Arnault son départ du Paris Football Club afin de régler des soucis de santé, Antoine Kombouaré a bien l'intention de revenir sur un banc l'an prochain. Il ne s'interdit rien, y compris de venir un jour à l'Olympique de Marseille.

Après avoir vu Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG, pourrait-on voir Antoine Kombouaré devenir coach de l'OM ? Invité de l'émission Le Cazarre Enchaîné sur RMC, l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain n'a aucune hésitation sur ce sujet. Désormais libre, après son départ du Paris FC, Antoine Kombouaré admet qu'il a très envie de prendre les commandes d'une sélection nationale afin d'avoir la chance de participer à la prochaine Coupe du monde en 2030. Mais, interrogé malicieusement par Julien Cazarre sur la possibilité de le voir devenir un jour entraîneur de l'Olympique de Marseille, l'ancien défenseur, âgé de 62 ans, n'a pas bafouillé et il a confié qu'il ne refuserait pas une telle opportunité si elle se présentait.

Kombouaré ne s'interdit rien

Si je peux coacher Marseille ? Déjà je pense que Bruno (Genesio) va faire du super boulot là-bas. Mais oui, pourquoi pas. J’aime bien les clubs où tu sens qu’il y a de l’énergie, il y a du tempérament. Regardez, qui aurait dit que Bruno, qui est un pur Lyonnais, soit entraîneur de l’OM ? Il a souvent eu des soucis au Vélodrome quand il était à Lyon. Christophe Galtier était un minot et il a entraîné le PSG », fait remarquer celui qui avait été limogé par QSI lorsqu'il était entraîneur du PSG, alors que le club de la capitale était premier du classement de Pour Antoine Kombouaré, tout est désormais possible, même s'il ne postule pas à ce poste, estimant que Bruno Genesio est l'homme qu'il faut pour l'Olympique de Marseille. «», fait remarquer celui qui avait été limogé par QSI lorsqu'il était entraîneur du PSG, alors que le club de la capitale était premier du classement de Ligue 1

Il s'agissait alors de faire venir Carlo Ancelotti aux commandes du Paris Saint-Germain, et Nasser Al-Khelaifi n'avait eu aucun état d'âme à sacrifier Antoine Kombouaré. En attendant, ce dernier n'est tout de même pas un candidat direct pour succéder un jour à Bruno Genesio, ayant clairement le désir de prendre une sélection en charge.