OM : Kombouaré envoie son CV à McCourt

OM : Kombouaré envoie son CV à McCourt

OM05 sept. , 10:30
parJérôme Capton
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Ayant négocié avec Antoine Arnault son départ du Paris Football Club afin de régler des soucis de santé, Antoine Kombouaré a bien l'intention de revenir sur un banc l'an prochain. Il ne s'interdit rien, y compris de venir un jour à l'Olympique de Marseille.
Après avoir vu Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG, pourrait-on voir Antoine Kombouaré devenir coach de l'OM ? Invité de l'émission Le Cazarre Enchaîné sur RMC, l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain n'a aucune hésitation sur ce sujet. Désormais libre, après son départ du Paris FC, Antoine Kombouaré admet qu'il a très envie de prendre les commandes d'une sélection nationale afin d'avoir la chance de participer à la prochaine Coupe du monde en 2030. Mais, interrogé malicieusement par Julien Cazarre sur la possibilité de le voir devenir un jour entraîneur de l'Olympique de Marseille, l'ancien défenseur, âgé de 62 ans, n'a pas bafouillé et il a confié qu'il ne refuserait pas une telle opportunité si elle se présentait.

Kombouaré ne s'interdit rien

Pour Antoine Kombouaré, tout est désormais possible, même s'il ne postule pas à ce poste, estimant que Bruno Genesio est l'homme qu'il faut pour l'Olympique de Marseille. « Si je peux coacher Marseille ? Déjà je pense que Bruno (Genesio) va faire du super boulot là-bas. Mais oui, pourquoi pas. J’aime bien les clubs où tu sens qu’il y a de l’énergie, il y a du tempérament. Regardez, qui aurait dit que Bruno, qui est un pur Lyonnais, soit entraîneur de l’OM ? Il a souvent eu des soucis au Vélodrome quand il était à Lyon. Christophe Galtier était un minot et il a entraîné le PSG », fait remarquer celui qui avait été limogé par QSI lorsqu'il était entraîneur du PSG, alors que le club de la capitale était premier du classement de Ligue 1.

Lire aussi

OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâcheOM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche
Il s'agissait alors de faire venir Carlo Ancelotti aux commandes du Paris Saint-Germain, et Nasser Al-Khelaifi n'avait eu aucun état d'âme à sacrifier Antoine Kombouaré. En attendant, ce dernier n'est tout de même pas un candidat direct pour succéder un jour à Bruno Genesio, ayant clairement le désir de prendre une sélection en charge.
Articles Recommandés
Om Le Mercato A Ete Pourri Genesio Nassume Pas
OM

OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas

Nakumara OL
OL

OL : Nakamura à Lyon, le Japon va craquer

Le Real Pleure Deja Contre Les Arbitres Le Barca Accuse
Liga

Le Real pleure déjà contre les arbitres, le Barça accusé

Psg Barcola Parti Al Khelaifi Na Pas Pleure
PSG

PSG : Barcola parti, Al-Khelaïfi n'a pas pleuré

Fil Info

05 sept. , 12:00
OM : « Le mercato a été pourri », Genesio n'assume pas
05 sept. , 11:30
OL : Nakamura à Lyon, le Japon va craquer
05 sept. , 11:00
Le Real pleure déjà contre les arbitres, le Barça accusé
05 sept. , 10:00
PSG : Barcola parti, Al-Khelaïfi n'a pas pleuré
05 sept. , 9:40
Le Paris FC à la table de l'OM, il n'ose pas
05 sept. , 9:20
Téléfoot L'After, le titre qui fait hurler Gilbert Brisbois
05 sept. , 9:00
PSG : Contre Luis Enrique, le vestiaire défend Digne
05 sept. , 8:40
OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche
05 sept. , 8:20
OL : Ces deux départs se profilent, Lyon hésite encore

Derniers commentaires

OL : Nakamura à Lyon, le Japon va craquer

Heureusement qu'il aura du temps de jeu Keito Nakamura , on ne l'a pas pris pour le banc.

OL : Ces deux départs se profilent, Lyon hésite encore

Et pourquoi pas un prêt de 2 ans pour Mathys De Carvalho ? il a besoin de jouer pour perdre ses défauts (perte de balles) , c'est un gros travailleur et plein de qualité

OM : Kombouaré envoie son CV à McCourt

Non pas lui il est insupportable avec ses sifflets tous le long des matchs

OL : Nakamura à Lyon, le Japon va craquer

les retombées financières pour le club vont rembourser son achat, bonne opération de MLJ, 👏

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Logique, ce mec est un crétin et il a reçu ce qu'il méritait... Il pénalise son club...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading