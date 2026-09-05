Le Paris FC à la table de l'OM, il n'ose pas

Opposé à l'Olympique de Marseille au Vélodrome ce dimanche, le Paris FC mené par Liam Rosenior n'a pas l'intention de prendre ce match pour acquis. Malgré un mercato phocéen infructueux, l'entraîneur francilien s'attend à un gros match.

Actuellement troisième de Ligue 1 après les deux premières journées, le Paris FC a bien l'intention de mettre toutes les chances de son côté pour garder sa place sur le podium après le déplacement au stade Vélodrome. Face à Marseille ce dimanche en clôture de la 3e journée, l'effectif mené par Liam Rosenior joue déjà gros. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien britannique a fait le point sur son groupe de joueurs disponibles pour cette rencontre, et en a profité pour affirmer qu'ils ne prendraient pas ce match à la légère, sous prétexte que le mercato de l' OM a été infructueux.

Liam Rosenior s'attend à un gros match de l'OM

« L'OM ? Ils ont battu Strasbourg sans montrer de faiblesses, ils ont un très bon coach et des joueurs de qualité. Ce sera très dur, on ne peut pas prendre ce match à la légère. On doit être constant et motivé de la même manière quel que soit le match. On n'a joué que deux matches. Un bon test défensif ? Bien sûr. Ce n'est pas seulement la défense, c'est la performance défensive du collectif qui nous a permis de ne pas prendre de but. On a besoin de 11 joueurs qui défendent et attaquent ensemble. Il faudra faire pareil face à Marseille, garder cet état d'esprit », a déclaré Liam Rosenior devant les journalistes.

Pour rappel, le Paris FC n'a toujours pas encaissé de buts depuis le début de la saison (0-0 face à Troyes, 3-0 face à Nice) et a fait le plein de confiance avant le déplacement à Marseille. De son côté, l'OM avait réalisé un très gros match d'ouverture face à Strasbourg (4-0) mais a complètement manqué la rencontre face à Monaco (2-0).