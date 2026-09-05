Le Paris FC à la table de l'OM, il n'ose pas

Et pourquoi pas un prêt de 2 ans pour Mathys De Carvalho ? il a besoin de jouer pour perdre ses défauts (perte de balles) , c'est un gros travailleur et plein de qualité
Non pas lui il est insupportable avec ses sifflets tous le long des matchs
les retombées financières pour le club vont rembourser son achat, bonne opération de MLJ, 👏
Logique, ce mec est un crétin et il a reçu ce qu'il méritait... Il pénalise son club...
Le PSG a clairement des failles défensivement. 2 buts par match encaissés ce n'est pas possible. Bravo a Monaco ! Safonov ne peut rien sur 5 des 6 buts encaissés depuis le début de saison, mais il n'en a empêché aucun ou presque. La concurrence existe et Chevalier devrait à un moment avoir sa chance si rien ne change d'ici 1 ou 2 matchs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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🚨 LIAM ROSENIOR 🏴 : « DUR DE DIRE QU'ON EST DÉJÀ À LA TABLE DE L'OM » 😬 Avant le déplacement au Vélodrome ce dimanche, il a calmé le jeu sur une éventuelle rivalité : « ON ESSAIE DE CONSTRUIRE LE PARIS FC SUR LE LONG TERME, PETIT À PETIT. Dur de dire qu'on est déjà à la